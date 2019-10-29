Появились объяснения, касаемо разнообразию окрасок у птичьих яиц

Новости науки:Ключевым фактором, определяющим окраску скорлупы, выступает температура.

Пигменты, определяющие цвет скорлупы, помогают поддерживать температуру развития зародыша в яйце.

Карбонат кальция яичной скорлупы — белый. Однако птичьи яйца демонстрируют большое разнообразие оттенков, связанное с присутствием двух ферментов — буро-красного протопорфирина и сине-зеленого биливердина. Детали окраски зависят от их количества, распределения и так далее. Такой сравнительно простой механизм позволяет разным птицам откладывать яйца множества цветов, и они часто пользуются этим, добиваясь маскировочной окраски, которая скрывает кладку от хищников.

Но не реже встречаются оттенки совершенно не маскировочные, роль которых до сих пор остается невыясненной. Высказываются гипотезы о том, что определенное распределение пигментов может защищать зародыши от УФ-лучей, помогать родителям отличать свою кладку от соседних и тому подобное. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology and Evolution.

Биологи провели детальный анализ окраски яиц у 634 видов птиц со всех уголков Земли. Нанеся характерные яркости и цвета на карту, ученые обнаружили, что у жителей более холодных регионов скорлупа в целом темнее, чем у птиц, выводящих птенцов в районах, где тепло и ярко светит солнце. Если бы окраска была связана именно с необходимостью защиты от УФ-излучения, можно было бы ожидать совершенно обратной картины: в южных регионах с ярким солнцем оно максимально, поэтому для экранирования потребовалось бы больше пигмента.

Существующее распределение пигментов и цветов авторы связывают с температурой, характерной для места выведения птенцов. На холоде более темные яйца позволяют поглощать больше излучения и дополнительно подогревать созревающие внутри эмбрионы. И наоборот, светлые оттенки в жарких регионах помогают спасать будущих птенцов от перегрева.