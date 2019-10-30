Мощные вспышки блазара помогли объяснить его свойства

Новости науки:Итальянские астрономы провели наблюдения блазара с высоким красным смещением S5 0836 + 710 в период его высокой активности.

Это позволило обнаружить две мощных гамма-вспышки, которые позволят лучше понять свойства объекта.

Блазары — это очень компактные квазары, связанные с сверхмассивными черными дырами в центрах активных гигантских эллиптических галактик.

На основе свойств оптической эмиссии астрономы делят такие объекты на два класса: радиоквазары с плоским спектром (FSRQ), которые имеют заметные и широкие линии оптического излучения, и объекты BL Lacertae (BL Lacs), линии которых почти незаметны в оптическом спектре.

S5 0836 + 710 имеет красное смещение около 2,18 — будучи расположенным около сверхмассивной черной дыры, этот объект является одним из самых энергичным из известных астрономам.

Блазар вступил в активную фазу в марте 2011 года, которая продолжалась до января 2012 года. Следующий период активности был зафиксирован в августе 2015 года. С помощью телескопов "Ферми" и "Свифт" исследователи выяснили, что размер излучающей области в S5 0836 + 710 во время вспышки оказался сопоставим с гравитационным радиусом для этого источника.