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Мобильная антарктическая база: ученые представили возможный проект

Мобильная антарктическая база: ученые представили возможный проект
13:59 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Японские ученые представили проект мобильной антарктической базы.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) вместе с Национальным институтом полярных исследований представила проект мобильной станции для Антарктиды. Об этом говорится в заявлении организации.

Согласно проекту, мобильная передвижная станция для изучения Антарктиды будет представлять собой кубическую конструкцию, состоящую из блоком размером три на шесть метров. Они будут устанавливаться на сани, которые можно передвигать с помощью гусеничного вездехода.

Блочная конструкция позволит ученым соединять несколько станций в одну — крупную. Увеличенный вариант такой станции будет иметь размер до 33 кв.м.

Материалом для стен ученые предлагают использовать дерево и покрытие Galvalume. Такой состав позволит не терять тепло при температуре до минус 45 градусов Цельсия и ветра до 61 м в секунду.

Более 300 лет: ледники в Антарктиде тают еще с 1700-х годов

Получать энергию ученые смогут за счет солнечных фотоэлектрических панелей. Тестирование полярного дома начнется в феврале 2020 года, когда на Антарктиду его доставит ледокол "Сокол".

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Япония, Наука, Антарктида, мобильная антарктическая база.
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