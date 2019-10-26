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Более 300 лет: ледники в Антарктиде тают еще с 1700-х годов

Более 300 лет: ледники в Антарктиде тают еще с 1700-х годов
18:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ледяной щит Антарктического полуострова в настоящее время испытывает постоянную и ускоряющуюся потерю льда.

Быстрое таяние льдов в Антарктиде может быть связано с истончением ледяного покрова в регионе, которое началось еще 300 лет назад. Об этом говорится в исследовании Британской антарктической службы, опубликованном в журнале Scientific Reports.

За последние 55 лет — с 1961 по 2016 годы — ледники по всему миру потеряли более 9 трлн т льда. Самый серьезный удар пришелся на Аляску — регион потерял 3 трлн т льда. На втором месте находится Гренландия (1,237 трлн т), далее следуют Анды (1,208 трлн т). Арктические регионы России и Канады за тот же период потеряли более 1 трлн т льда каждый.

Исследователи изучили историю таяния льда на полуострове Антарктическом за последние 6,2 тыс. лет на основе анализа отложений из окаменевших панцирей планктона, которые формировались у его берегов.

Анализ показал, что ледники Антарктиды оставались стабильными в течение продолжительного периода, а колебания ледового покрова начались только 1,6 тыс. лет назад. Ситуация изменилась около 600 лет назад — тогда количество пресной воды у берегов полуострова резко выросло. Это привело к истончению ледяного покрова, которое началось примерно 300 лет назад.

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На самом деле скорость таяния льда в Антарктике начала расти еще в 1400-х годах, однако только в XVIII веке она превысила типичные значения, характерные для колебаний климата в последние шесть тысяч лет. Причина этого, скорее всего, заключается в усилении западных и приполярных ветров. Оба этих фактора никуда не исчезнут в будущем, а, скорее, даже усилятся, и поэтому таяние южных льдов будет только нарастать - Джеймс Смит, ведущий автор исследования.

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Экология, Глобальное потепление, Климат, Антарктида, Антарктика, Лёд.
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