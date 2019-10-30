Скачать
Среда, 30.10.2019
"Украина сделала свой выбор": Кулеба говорит о намерении достичь стандартов НАТО за пять лет
"Украина сделала свой выбор": Кулеба говорит о намерении достичь стандартов НАТО за пять лет
Зеленский: Наше информационное поле заминировано
Зеленский: Наше информационное поле заминировано
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Свитолина обеспечила себе первое место в группе на Итоговом турнире WTA
Narbis представила "умные" очки, которые не дают отвлекаться от чтения
Narbis представила "умные" очки, которые не дают отвлекаться от чтения

Рекордная длина: спутники зафиксировали самую длинную молнию в истории

Рекордная длина: спутники зафиксировали самую длинную молнию в истории
18:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Используя спутники и наземные станции, ученые зарегистрировали огромную вспышку молнии, которая охватила три штата на юго-западе США .

Исследователи из Американского метеорологического общества проанализировали данные со спутников GOES 16 и GOES 17 и обнаружили на них, вероятно, самую длинную молнию в истории. Она распространялась почти вертикально на расстояние 673 км.

Ученые впервые узнали о мезомасштабных (длиной более 100 км) вспышках молнии в 1950-х годах, но только в 1989 году научились наблюдать за ними. Такие молнии называются спрайтами — они распространяются на больших высотах над поверхностью Земли.

При правильных обстоятельствах эти вспышки могут вызвать цепную реакцию, которая простирается на огромные расстояния. Например, в 2007 году ученые использовали трехмерные карты ударов молнии и зафиксировали молнию протяженностью 340 км над Оклахомой — рекордную на тот момент.

Ученые зафиксировали аномальные молнии

В 2017 году исследователи зафиксировали молнию протяженностью около 500 км. Проанализировав данные со спутников Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA), запущенных в 2017 и 2018 годах, они выяснили, что такие мегаджеты формируются чаще, чем считалось ранее. Например, ученые также обнаружили мегаджет протяженностью около 673 км над Бразилией, однако эти данные пока не подтверждены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рекорд, Молния, Наука, Вспышка молнии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
03 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
04 На Донбассе ввели "желтый" режим: что это означает
05 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Замглавы СММ ОБСЕ посетил Золотое
Замглавы СММ ОБСЕ посетил Золотое
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Где и когда в Украине появятся платные дороги
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
Кулеба о ПДЧ в НАТО: Никакие заявки подаваться не будут
В Киеве состоится украинская опера Iyov (Фото)
В Киеве состоится украинская опера Iyov (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь