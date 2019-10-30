Рекордная длина: спутники зафиксировали самую длинную молнию в истории

Новости науки:Используя спутники и наземные станции, ученые зарегистрировали огромную вспышку молнии, которая охватила три штата на юго-западе США .

Исследователи из Американского метеорологического общества проанализировали данные со спутников GOES 16 и GOES 17 и обнаружили на них, вероятно, самую длинную молнию в истории. Она распространялась почти вертикально на расстояние 673 км.

Ученые впервые узнали о мезомасштабных (длиной более 100 км) вспышках молнии в 1950-х годах, но только в 1989 году научились наблюдать за ними. Такие молнии называются спрайтами — они распространяются на больших высотах над поверхностью Земли.

При правильных обстоятельствах эти вспышки могут вызвать цепную реакцию, которая простирается на огромные расстояния. Например, в 2007 году ученые использовали трехмерные карты ударов молнии и зафиксировали молнию протяженностью 340 км над Оклахомой — рекордную на тот момент.

В 2017 году исследователи зафиксировали молнию протяженностью около 500 км. Проанализировав данные со спутников Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA), запущенных в 2017 и 2018 годах, они выяснили, что такие мегаджеты формируются чаще, чем считалось ранее. Например, ученые также обнаружили мегаджет протяженностью около 673 км над Бразилией, однако эти данные пока не подтверждены.