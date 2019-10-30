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Иммунные клетки уничтожают резистентные бактерии еще в момент их "высадки"

Иммунные клетки уничтожают резистентные бактерии еще в момент их "высадки"
19:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые выяснили, как организм способен уничтожать мультирезистентные бактерии еще до их проникновения в организм.

Исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили, что нейтрофилы - один из видов иммунных клеток - способны справляться с устойчивым к лекарствам штаммом золотистого стафилококка до того, как он внедрится в организм.

Золотистый стафилококк - один из самых частых возбудителей внутрибольничных инфекций. Спектр тканей, которые он может поразить, и вызываемых заболеваний широк: от угревой болезни кожи до пневмонии и остеомиелита. Нередко он присоединяется как вторичная инфекция и зачастую тяжело поддается лечению из-за изменчивости штаммов и растущей антибиотикорезистентности.

Эта грамположительная бактерия обитает практически повсюду, и не менее четверти всех людей на планете (по некоторым данным, вплоть до половины) выступают ее носителями. Однако далеко не все носители заболевают, к тому же носительство может быть временным. Исследование шведских ученых может дать ответ на вопрос, как именно организм справляется с нежеланными жильцами.

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Авторы работы, опубликованной в Cell Reports, использовали как модельное животное специальных модифицированных мышей. Животным пересадили участки человеческой кожи, что позволило наблюдать реакцию тканей человека in vivo. Такая пересадка потребовалась, так как ткани разных живых существ реагируют различным образом на одни и те же стимулы.

Эти участки инфицировали мультирезистентными штаммами золотистого стафилококка. Оказалось, после попадания бактерии на кожу к ее поверхности устремлялись нейтрофилы. В результате их работы колония микроорганизмов гибла, не имея возможности развиваться.

Микрофотография клеток золотистого стафилококка

Нейтрофилы - один из видов сегментоядерных лейкоцитов. Эти белые кровяные тельца - профессиональные фагоциты, то есть клетки, специализирующиеся на нейтрализации угрожающих организму частиц, бактерий или вирусов. Реагируя на химический раздражитель, они двигаются к цели, проходя через капилляры в межклеточные пространства, затем захватывают ее, поглощают и таким образом уничтожают.

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Эти данные весьма интересны. Ранее было известно, что течение инфекции связано с иммунным статусом пациента, однако поверхность кожи как рубеж, на котором могут происходить первичные столкновения бактерий с иммунными клетками, ранее подробно не рассматривалась. В прошлом многие работы исходили из предположения, что сама по себе ненарушенная поверхность кожи не является воротами инфекции, будучи сложной средой для микроорганизмов. Однако, по всей видимости, ее сложность или доступность, по крайней мере с точки зрения носительства, также во многом определяется работой иммунной системы конкретного организма.

"Кожа - это невероятно динамичная биологическая среда, в которой иммунные клетки и микробы противостоят друг другу, чтобы поддерживать какое-то равновесие, сложный мир. Нарушения в этих равновесиях обычно приводят к плохим последствиям для людей, и понимание того, как этот процесс работает на коже, может повлиять на то, как мы будем предотвращать и лечить кожные инфекции в будущем", - говорит ведущий автор работы Кейра Меликан, старший научный сотрудник отдела нейронаук Каролинского института.

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Иммунитет, Иммунные клетки, Кейра Меликан, Резистентные бактерии.
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