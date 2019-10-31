Загадки паутины: почему она не гниет и не портится

Новости науки:У таких животных паутина может демонстрировать более мощные защитные свойства, в том числе антибактериальные.

В естественных условиях паутина разлагается очень медленно, и только теперь биологам удалось установить, что защищает ее от микробов.

Паутина встречается в самых темных уголках, и даже брошенная своим владельцем, она сохраняется целые дни и недели, прежде чем будет утилизирована. На ней могут разлагаться листья и тела насекомых, но сама паутина не гниет и не портится. До сих пор считалось, что ее материал обладает некими антибактериальными свойствами, которые подавляют рост и развитие микробов и не позволяют им с легкостью потреблять этот богатый белками источник пищи. Проверить это решили Дакота Пиорковски (Dakota Piorkowski) и ее коллеги из Тунхайского университета в Тайване.

Ученые забрали образцы шелка трех тропических пауков — кругопрядов Nephila pilipes и Cyrtophora moluccensis, а также пауков-волков Hippasa holmerae. Их поместили в чашки Петри, на которых выращивали четыре вида распространенных бактерий, включая обычные кишечные палочки. Если паутина действительно опасна для микробов, они не могли бы расти возле ее нитей. Однако ничего подобного обнаружено не было, и бактерии вырастали, даже вступая в непосредственный контакт с шелком. Об этом ученые сообщают в статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology.

Однако существует и другая возможность: паутина может сохраняться достаточно долго, если она является сложным для утилизации ресурсом, подобно лигнину древесины или кератину шерсти. Чтобы проверить эту гипотезу, авторы выращивали те же бактерии на нитях той же паутины, погруженной в различные виды питательных сред. Оказалось, клетки демонстрируют нормальный рост лишь в том случае, если среда содержит дополнительный источник жизненно важного элемента — азота. Скорее всего, азот, входящий в состав аминокислот самой паутины, труднодоступен для микробов.

Это делает ее не слишком удобной пищей, придавая не антибактериальные, а бактериостатические свойства. Впрочем, некоторые эксперты отмечают, что многие пауки раскидывают свои сети в местах, особенно густонаселенных микроорганизмами — как тарантулы, покрывающие паутиной свои подземные норки.