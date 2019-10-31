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Создан щадящий способ ранней диагностики рака

Создан щадящий способ ранней диагностики рака
10:21 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости науки:Предупрежден — значит, вооружен. Врачи не устают повторять, что обнаруженные на ранней стадии болезни гораздо легче поддаются излечению.

Исследователи нашли новый способ для ранней диагностики рака.

Ученые хотят использовать созданные специальные синтетические каркасы, которые способны улавливать раковые клетки.

Таким образом, помещенный под кожу каркас превращается в так называемую "ловушку" для циркулирующих раковых клеток. Такой метод более безопасен, чем используемая сейчас инвазивная биопсия.

Проведенное исследователями испытание на мышах показало эффективность способа для нескольких видов рака.

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Отметим, что "ловушки" позволяют обнаружить признаки онкологии до начала распространения раковых клеток по организму человека, так как они улавливают и образующиеся в ответ на первые проявления заболевания иммунные клетки.

Эксперты планируют оснастить такие каркасы датчиками, чтобы получать информацию по Bluetooth в режиме реального времени.

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Рак, Здоровье, Исследования, Наука, Заболевание, Раковые клетки, Диагностика рака, Как избежать рака.
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