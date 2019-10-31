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Далеко в космос: NASA планирует миссию на Плутон

Далеко в космос: NASA планирует миссию на Плутон
18:54 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:НАСА планирует отправить орбитальную миссию на карликовую планету Плутон.

НАСА поручило Юго-западному исследовательскому институту (SWRI) изучить возможность отправки орбитальной миссии на Плутон. Миссия предполагает исследование карликовой планеты и двух объектов пояса Койпера, которое продлится в течение двух лет, говорится в сообщении НАСА.

Последним исследовательским аппаратом, пролетевшим над Плутоном, стал New Horizons. В 2014 году он приблизился к карликовой планете и собрал данные о ее строении, а также о ее спутниках. Однако аппарат двигался слишком быстро — со скоростью около 14 км/с, поэтому собрать исчерпывающие данные о Плутоне с его помощью не удалось.

Теперь НАСА рассматривает возможность организации более продолжительной миссии по исследованию карликовой планеты. Планируется, что исследовательский аппарат будет в течение двух лет вращаться вокруг Плутона и собирать информацию о ней. После этого зонд займется изучением транснептуновского астеродиа 2014 MU69, расположенного в поясе Койпера.

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Планируется, что зонд будет оснащен ионным двигателем, который позволит ему относительно быстро добраться до Плутона, а затем долететь до пояса Койпера. Вероятно, SWRI представит свое заключение о целесообразности проведения миссии в 2020 году.

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НАСА, Космос, Миссия, Планета, Плутон.
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