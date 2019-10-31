Создан способ очистить воду от соединений урана

Новости науки:Химики из Пражского химико-технологического университета создали микророботов для захвата, отделения, удаления и извлечения радиоактивного урана из воды.

Исследование опубликовано в журнале ACS Publication. В качестве основы для роботов исследователи использовали металлоорганические каркасы - пористые соединения, способные удерживать внутри себя различные вещества, в том числе радиоактивные.

К металлоорганическим каркасам исследователи прикрепили "микродвигатели" ZIF-8. Эта модификация позволила усилить улавливающие свойства молекул и помогла им захватывать больше радиоактивных веществ.

Затем в структуру добавили атомы железа и наночастицы оксида железа, чтобы стабилизировать ее и сделать магнитной. В ходе испытаний микророботы за час удалили 96% урана.

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