Плацебо: помогают ли лекарства-пустышки и при чем тут квантовая физика?

Новости науки:Может ли разум влиять на состояние организма?

Многие из вас знакомы с понятием плацебо, которое часто применяется в медицине при обнаружении позитивного эффекта в лечении заболеваний средством, не обладающим какими-либо особенными и чудодейственными возможностями. Вера пациента в действенность препарата каким-то образом приводит к улучшению самочувствия больного, что заставляет задуматься о взаимосвязи в нашем теле физического и духовного. Так почему же, "лекарства-пустышки" действительно помогают?

Плацебо — некое вещество, обычно без каких-либо особенных свойств, которое используется в исследованиях, направленных на изучение влияния разума на человеческое тело. Считается, что пациент, искренне верящий в чудодейственные свойства "пилюли", каким-то образом может улучшить свое состояние даже при отсутствии другого, более действенного средства. Эффект плацебо часто применялся до начала XX века, когда врачи использовали "чудодейственные таблетки" для облегчения состояния своих пациентов. В настоящее время исследователи утверждают, что удивительный эффект основан на внушении, которое не требует каких-либо специальных навыков из-за высокой степени доверия пациента к лечащему врачу. Кроме того, в науке существует также и эффект ноцебо, при котором пациент верит в негативное действие препарата, что, в свою очередь, вызывает у больного дальнейшее ухудшение состояния.

Психологи склонны считать, что эффект плацебо достигается прежде всего из-за веры в чудодейственные свойства лекарства, при наличии которой мозг больного начинает вырабатывать большое количество гормона радости — эндорфина. Гормональный всплеск ведет к повышению иммунитета и активизации защитных сил организма, что может даже привести к полному выздоровлению.

В квантовой физике существует понятие "эффекта наблюдателя", свойства которого до сих пор пытаются применить исследователи к реальной жизни на макро-уровне. Дело в том, что при проведении эксперимента с двумя щелями, при котором электрон или фотон света пропускается через некоторое препятствие с проделанным в нем отверстием, может наблюдаться абсолютно неожиданный результат при соблюдении определенных условий. В случае, если щель на препятствии всего одна, электрон или фотон будет отображаться как точка на заданной поверхности, если же прорезей на препятствии окажется две, то частица неожиданно сформирует волновой узор вместо одной единственной точки. В тот момент, когда исследователи устанавливают специальный детектор волн для того, чтобы увидеть что происходит, волновая картина сразу же меняется, регистрируясь детектором в качестве частицы. Иными словами, наличие наблюдателя процесса полностью меняет результат эксперимента, что может говорить о возможности влияния разума на окружающую его действительность.

В таком случае, эффект плацебо действительно может быть связан с "эффектом наблюдателя", при каждом из которых на результат действия влияет наличие того или иного "детектора", заинтересованного в определенном исходе ситуации. Из-за того, что явление плацебо еще недостаточно изучено, исследователям еще только предстоит приоткрыть завесу тайны, возможно скрывающей неожиданные ответы на главные вопросы нашего мироздания.