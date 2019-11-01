"Демографический коллапс": Илон Маск обеспокоился вопросом рождаемости

Новости науки:Уже через 20 лет человечество будет страдать от спада рождаемости, заявил Илон Маск.

Об этом он заявил 29 августа 2019 года во время дискуссий с основателем гиганта электронной коммерции Alibaba Джеком Ма на посвященной искусственному интеллекту международной конференции в Шанхае (Китай).

Об этом сообщает Quartz со ссылкой на китайский телеканал CGTV.

"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Я считаю, что самая большая проблема, с которой столкнется мир следующие 20 лет, это демографический коллапс", - сказал Маск.

По мнению изобретателя, данному явлению невозможно будет помочь с помощью миграции, поскольку рождаемость будет падать по всей планете Земля.