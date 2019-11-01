Из Лондона в Гонконг за полчаса: потеснит ли Starship от SpaceX мастодонтов авиастроения?

Новости технологии:Суборбитальный полет на Starship будет стоить почти как билет на самолет.

Корабль Starship от SpaceX, который строит Илон Маск для космических миссий, а в частности и для полетов на Марс, будет способен, как выяснилось, осуществлять суборбитальные перелеты в пределах нашей планеты. Причем, что интересно, билет на такой рейс будет стоить примерно, как места в самолете. Но сам полет будет проходить гораздо быстрее.

Ракета, в настоящее время строящаяся на объектах компании во Флориде и Техасе, предназначена для поддержки некоторых самых амбициозных идей SpaceX, таких, как путешествие вокруг Луны и освоение Марса. Сотрудники SpaceX ранее заявляли, что компания планирует использовать Starship для запуска спутника в 2021 году, облететь вокруг Луны в 2023 году и построить город на Марсе к 2050 году.

Но одной из наиболее интересных особенностей Starship может стать возможность перевозить пассажиров на Земле. Об этом недавно заявили представители SpaceX. В качестве примера приводится перелет между Лондоном и Гонконгом. Чтобы преодолеть это расстояние на самолете, вам потребуется 11 часов и 50 минут. В то время, как Starship доставит вас всего за 34 минуты. Ценообразование еще не определено, но представители SpaceX намекают на возможную стоимость.

"Давайте рассмотрим маршрут Нью-Йорк — Лондон, — поясняет президент SpaceX Гвинн Шотвелл в интервью изданию Inverse, - Стоимость перелета из аэропорта Джона Ф. Кеннеди в аэропорт Хитроу составляет приблизительно 500 долларов США для эконом-класса и 5000 для бизнес-класса. Один рейс на Starship будет обходиться компании в 1055000 долларов США. А количество пассажиров, которые помещаются на борт звездолета, составляет 853. Таким образом получается, что каждый пассажир должен будет заплатить примерно 1300 долларов".

Около 70 процентов из этих денег уходит на топливо для ракеты, 20 процентов — на техническое обслуживание Starship, а остальное — на оплату работы экипажа и амортизационные расходы. Полет на Starship мало чем будет походить на привычные нам авиаперелеты. Скорее всего, в ракету будет установлены механизмы по обеспечению безопасности, подобные тем, что есть на американских горках. При этом, учитывая скорость перелетов, можно будет сэкономить на еде для пассажиров.

Конечно, пока рано говорить о начале таких перелетов, но озвученные цифры действительно впечатляют. В первую очередь, нужно дождаться первых тестов ракеты, однако, если верить более раннему заявлению Илона Маска, то скорость полета Starship можно сравнить с межконтинентальной баллистической ракетой, движущейся со скоростью в 25 Махов (почти 30000 километров в час). А это даже гораздо быстрее, чем скорость разрабатываемых сегодня реактивных самолетов.

Помимо этого, стал известен и ряд других подробностей, касающихся Starship. В частности, Илон Маск хочет сократить количество углерода, выбрасываемого в атмосферу во время полета. Его основная цель состоит в том, чтобы использовать улавливающие механизмы для сбора углекислого газа, который после сбора можно будет применить для получения жидкого кислорода и метана. Правда вот принцип работы "сборщиков" и то, как будет проходить процесс переработки, пока держатся в секрете.