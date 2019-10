Миллион долларов на деревья: Илон Маск поддержал кампанию #TeamTrees

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал экологическую кампанию #TeamTrees, направленную на высадку деревьев и восстановление вырубленных лесов. Он пожертвовал в фонд инициативы миллион долларов.

Как сообщает Forbes, кампанию #TeamTrees запустили блогер Джимми Дональдсон и организация Arbor Day Foundation. Ее волонтеры ранее высаживали деревья на месте лесных пожаров в США. Цель новой инициативы - собрать деньги на посадку 20 миллионов деревьев к концу 2020 года.

По правилам кампании, стоимость посадки одного дерева составляет один доллар. К инициативе подключились множество блогеров, уже к вечеру 29 октября удалось собрать 6 миллионов долларов.

Илон Маск обратил внимание на твит Дональдсона и заинтересовался инициативой. В комментариях ему объяснили суть кампании.

На следующий день бизнесмен сообщил о своем решении поддержать #TeamTrees.

"Хорошо, звучит законно, пожертвую на 1 млн деревьев", - сообщил он в Twitter.

