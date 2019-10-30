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Миллион долларов на деревья: Илон Маск поддержал кампанию #TeamTrees

Миллион долларов на деревья: Илон Маск поддержал кампанию #TeamTrees
18:10 Сегодня Телеграф www.unian.net

Новости экологии:Американский предприниматель пожертвовал огромную сумму на посадку деревьев.

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал экологическую кампанию #TeamTrees, направленную на высадку деревьев и восстановление вырубленных лесов. Он пожертвовал в фонд инициативы миллион долларов.

Как сообщает Forbes, кампанию #TeamTrees запустили блогер Джимми Дональдсон и организация Arbor Day Foundation. Ее волонтеры ранее высаживали деревья на месте лесных пожаров в США. Цель новой инициативы - собрать деньги на посадку 20 миллионов деревьев к концу 2020 года.

По правилам кампании, стоимость посадки одного дерева составляет один доллар. К инициативе подключились множество блогеров, уже к вечеру 29 октября удалось собрать 6 миллионов долларов.

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Илон Маск обратил внимание на твит Дональдсона и заинтересовался инициативой. В комментариях ему объяснили суть кампании.

На следующий день бизнесмен сообщил о своем решении поддержать #TeamTrees.

"Хорошо, звучит законно, пожертвую на 1 млн деревьев", - сообщил он в Twitter.

Маск переименовал свой аккаунт в Twitter - теперь он называется "Treelon" (tree - дерево на английском - ред.). Он также поставил на аватар фотографию с деревьями.

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Бизнесмен также прокомментировал свое решение в микроблоге, оставив запись "Ради Древоборода" (сказочный персонаж эпоса "Властелин колец", человекоподобное дерево - ред.).

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Все по теме:

Благотворительность, Деревья, Илон Маск, #TeamTrees, Arbor Day Foundation, Джимми Дональдсон.
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