Скачать
Пятница, 01.11.2019
Столтенберг в Киеве, импичмент Трампа и другие главные новости Украины и мира 31 октября
Главные новости 31 октября: Столтенберг в Раде и импичмент Трампа
В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц
В Киеве ограничили максимальную скорость движения: список улиц
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины перенесена
Приметы и обряды на 1 ноября – Иванов день
Приметы и обряды на 1 ноября – Иванов день

В Турции археологи нашли уникальный древний храм (Фото)

В Турции археологи нашли уникальный древний храм (Фото)
08:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Anadolu

Новости науки:Турецкие археологи на востоке своей страны нашли уникальный храм.

Уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет, был найден на востоке Турции.

Об этом сообщает издание Аrkeolojik Нaber.

«Храм возрастом 11300 лет был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардини. Он по структуре напоминает Хебеклитепе, старейших храмовый комплекс в мире», - сообщили археологи.

В Африке найдено место, откуда произошли современные люди

Храм был построен из небольших камней и обожженных глиняных плит.

В храме было размещено четыре стелы, на которых нет изображений. Одна из найденных стелл была сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.

Как известно, храмовый комплекс Хебеклитепе был открыт в 1963 году. Эта находка фактически переписала историю человечества, сделав ее длиннее на несколько тысячелетий. Хебеклитепе прошлого года был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Археология, Наука, Археологи, Храм.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 "Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
04 Синоптики дали прогноз на ноябрь 2019
05 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В центре Киева горела многоэтажка (Фото)
В центре Киева горела многоэтажка (Фото)
Протесты в Чили: в Госдепе увидели &quot;руку Кремля&quot;
Протесты в Чили: в Госдепе увидели "руку Кремля"
На Донбассе оккупанты продолжают стрелять, ранены двое военных
На Донбассе оккупанты продолжают стрелять, ранены двое военных
Lifecell первым протестирует 5G в Украине: все подробности
Lifecell первым протестирует 5G в Украине: все подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь