В Турции археологи нашли уникальный древний храм (Фото)

Новости науки:Турецкие археологи на востоке своей страны нашли уникальный храм.

Уникальный храм, возраст которого более 11 тысяч лет, был найден на востоке Турции.

Об этом сообщает издание Аrkeolojik Нaber.

«Храм возрастом 11300 лет был найден в Бонджуклу Тарла в районе Даргечит в Мардини. Он по структуре напоминает Хебеклитепе, старейших храмовый комплекс в мире», - сообщили археологи.

Храм был построен из небольших камней и обожженных глиняных плит.

В храме было размещено четыре стелы, на которых нет изображений. Одна из найденных стелл была сломана, три другие удалось откопать в первозданном виде. Площадь храма составляет 80 квадратных метров.

Как известно, храмовый комплекс Хебеклитепе был открыт в 1963 году. Эта находка фактически переписала историю человечества, сделав ее длиннее на несколько тысячелетий. Хебеклитепе прошлого года был объявлен официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.