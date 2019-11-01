Скачать
Пятница, 01.11.2019
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Эксперты НАТО провели внутренний аудит Минобороны
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Генсек НАТО дал совет Украине в получении ПДЧ
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Свитолина одержала 9-ю к ряду победу на Итоговом турнире WTA (Видео)
Конфеты или смерть: как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)
Как украинцы праздновали Хэллоуин 2019 (Фото)

Ученые обнаружили органические особенности строения мозга людей с аутизмом

Ученые обнаружили органические особенности строения мозга людей с аутизмом
16:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Расстройство аутистического спектра оказалось связанным с повышенной симметрией.

Международная команда ученых, возглавляемая исследователями из институтов Макса Планка и Дондерса, провела масштабную работу. Они сравнили данные о строении мозга людей с аутизмом и здоровых по этому параметру и обнаружили структурные различия. Статья опубликована в издании Nature Communications.

Исследование базировалось на данных, полученных с помощью МРТ. Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых. Оказалось, мозг людей с расстройством аутистического спектра более симметричен. Их левое и правое полушария более похожи друг на друга, чем у обычных людей. Эти анатомические различия сохранялись и при поправке на возраст, пол, IQ, тяжесть симптомов и использование разных препаратов.

Расстройство аутистического спектра - объединение нескольких ранее использовавшихся определений психических синдромов и заболеваний в одну диагностическую единицу. Оно дебютирует в младенчестве или детстве, главный маркер - стойкое нарушение способностей к социальному взаимодействию - дополняется ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими действиями. Такой человек может иметь сохранный интеллект и способность к жизни в социуме, но часто РАС сопряжено с различными по тяжести нарушениями когнитивных способностей. Единой причины появления РАС до сих пор не найдено, ученые выделяют только факторы, которые могут повлиять на вероятность его возникновения.

Уменьшенная асимметрия в основном касалась толщины коры в различных участках поверхности мозга. В здоровом мозге эта толщина различается между левым и правым полушариями. Кора больших полушарий - покрывающий их тонкий слой серого вещества. Именно кора определяет функционирование высшей нервной деятельности человека.

МРТ показало, как изменена толщина различных областей коры у людей с аутизмом. a - региональная толщина кортикального слоя, b - площадь поверхности коры, c - подкорковые объемы. (Nature Communications, 2019)

Различие между людьми с РАС и контрольной группой оказалось недостаточно большим, чтобы уменьшение асимметрии могло стать диагностическим критерием или помогало в клинических прогнозах. Однако его существование поможет больше узнать о нейробиологической природе аутизма.

Как это проявляется?

Например, предыдущие исследования показали, что люди с расстройством аутистического спектра реже имеют типичную асимметрию, определяющую, например, ведущую руку при письме. Однако выводы этих работ достаточно противоречивы, поэтому полученные авторами анатомические данные на такой большой выборке представляют интерес. 

Создан способ очистить воду от соединений урана

Так как большой частью выборки были дети, ученые делают вывод, что изменения в развитии симметрии мозга связаны с аутизмом. Однако механизм причинно-следственной связи пока не ясен. Изменения затрагивают обширные регионы мозга с разнообразными функциями. Многие из затронутых этими изменениями областей перекрывают сеть пассивного режима работы мозга - систему участков мозга, которая активна в режимах отдыха, бездействия или погружения в собственные мысли. Как такое перекрывание ведет к аутизму и ведет ли - тема для будущих исследований.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Мозг, Наука, Аутизм, Строение мозга.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что скрывает ваш Android: "секретные" функции, о которых знает далеко не каждый
02 Маникюр 2019: новинки и инновации осеннего маникюра
03 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
04 "5 столовых ложек": диета, которая многое позволяет
05 Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выходные и праздники в ноябре 2019: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные в ноябре: сколько украинцы будут отдыхать
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Синоптики дали прогноз погоды на выходные
Газ, таможня и водительские права: чего ждать украинцам в ноябре
Чего ждать украинцам в ноябре: главные изменения
WhatsApp представил новую функцию для Android
WhatsApp представил новую функцию для Android
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь