Ученые обнаружили органические особенности строения мозга людей с аутизмом

Новости науки:Расстройство аутистического спектра оказалось связанным с повышенной симметрией.

Международная команда ученых, возглавляемая исследователями из институтов Макса Планка и Дондерса, провела масштабную работу. Они сравнили данные о строении мозга людей с аутизмом и здоровых по этому параметру и обнаружили структурные различия. Статья опубликована в издании Nature Communications.

Исследование базировалось на данных, полученных с помощью МРТ. Сведения собирались 20 лет, за это время обследовано 1774 человека с аутизмом и 1809 здоровых. Оказалось, мозг людей с расстройством аутистического спектра более симметричен. Их левое и правое полушария более похожи друг на друга, чем у обычных людей. Эти анатомические различия сохранялись и при поправке на возраст, пол, IQ, тяжесть симптомов и использование разных препаратов.

Расстройство аутистического спектра - объединение нескольких ранее использовавшихся определений психических синдромов и заболеваний в одну диагностическую единицу. Оно дебютирует в младенчестве или детстве, главный маркер - стойкое нарушение способностей к социальному взаимодействию - дополняется ограниченными интересами и часто повторяющимися поведенческими действиями. Такой человек может иметь сохранный интеллект и способность к жизни в социуме, но часто РАС сопряжено с различными по тяжести нарушениями когнитивных способностей. Единой причины появления РАС до сих пор не найдено, ученые выделяют только факторы, которые могут повлиять на вероятность его возникновения.

Уменьшенная асимметрия в основном касалась толщины коры в различных участках поверхности мозга. В здоровом мозге эта толщина различается между левым и правым полушариями. Кора больших полушарий - покрывающий их тонкий слой серого вещества. Именно кора определяет функционирование высшей нервной деятельности человека.

МРТ показало, как изменена толщина различных областей коры у людей с аутизмом. a - региональная толщина кортикального слоя, b - площадь поверхности коры, c - подкорковые объемы. (Nature Communications, 2019)

Различие между людьми с РАС и контрольной группой оказалось недостаточно большим, чтобы уменьшение асимметрии могло стать диагностическим критерием или помогало в клинических прогнозах. Однако его существование поможет больше узнать о нейробиологической природе аутизма.

Как это проявляется?

Например, предыдущие исследования показали, что люди с расстройством аутистического спектра реже имеют типичную асимметрию, определяющую, например, ведущую руку при письме. Однако выводы этих работ достаточно противоречивы, поэтому полученные авторами анатомические данные на такой большой выборке представляют интерес.

Так как большой частью выборки были дети, ученые делают вывод, что изменения в развитии симметрии мозга связаны с аутизмом. Однако механизм причинно-следственной связи пока не ясен. Изменения затрагивают обширные регионы мозга с разнообразными функциями. Многие из затронутых этими изменениями областей перекрывают сеть пассивного режима работы мозга - систему участков мозга, которая активна в режимах отдыха, бездействия или погружения в собственные мысли. Как такое перекрывание ведет к аутизму и ведет ли - тема для будущих исследований.