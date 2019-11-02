Скачать
Суббота, 02.11.2019
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Глава МИД Финляндии побывал в Станице Луганской (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
Студенты попробовали себя в роли народных депутатов (Фото)
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
WWFC 16 в Харькове: все готово к старту масштабного турнира
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день
Народные приметы на 2 ноября – Артемьев день

Впервые напечатали человеческую кожу с кровеносными сосудами

Впервые напечатали человеческую кожу с кровеносными сосудами
10:58 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи работают над созданием искусственной кожи уже несколько лет.

Ранее они опубликовали одну из первых работ, показывающих, что можно взять два типа живых клеток человека, превратить их в "биочернила" и напечатать на структуре, похожей на кожу. С тех пор ученые старались внедрить в эту искусственную кожу кровеносные сосуды, чтобы она стала полноценной заменой естественной ткани.

В новой работе исследователи показывают, что если добавить ключевые элементы - в том числе эндотелиальные клетки человека, которые выстраиваются внутри кровеносных сосудов, и клетки перицита человека, которые оборачиваются вокруг эндотелиальных клеток - вместе с животным коллагеном и другими структурными клетками, в течение нескольких недель они начинают формировать сосуд.

Чтобы доказать работоспособность новой технологии, ученые создали искусственную кожу с сосудами из клеток мыши и успешно пересадили ее животному. Имплантат прижился и не вызвал отторжения. Кроме того, сосуды в такой коже благополучно соединились с кровеносной системой мыши и начали снабжать клетки ткани кровью. 

Не хочу рожать: некоторые животные могут поставить беременность "на паузу"

Для большей биосовместимости исследователи предлагают использовать технологию редактирования генов CRISPR-Cas, чтобы сделать клетки пациента восприимчивее к новой ткани. Для практического применения, по словам ученых, еще предстоит решить ряд проблем, связанных как со структурой ткани, так и с методом ее получения. 

Такая искусственная кожа найдет применение в трансплантологии для устранения последствий ожогов и аутоиммунных болезней, при которых начинает отслаиваться кожа. Также напечатанная ткань, включающая нервные окончания и сосуды, может помочь больным с повреждениями нервной системы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Кожа, Наука, Исследователи, Сосуды, Имплантат, Человеческая кожа, Кожа с сосудами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
02 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Видимо вампиры не носят белья: Алессандра Амбросио удивила костюмом на Хэллоуин
04 В Белом доме готовы к импичменту президента
05 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На донбасских КПВВ можно погреться
На донбасских КПВВ можно погреться
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Курс валют на 2 ноября: гривна завершила неделю ростом
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь