Ваши представления о звездах изменятся: оказалось, что они формировались слишком быстро

Новости науки:Ученые обнаружили звезду, образовавшуюся через 850 миллионов лет после Большого взрыва.

По возрасту она подходила под самое первое поколение звезд, но оказалась гораздо старше. В очень ранней Вселенной не было большого разнообразия. Сразу после Большого взрыва она была в основном заполнена легкими газами — водородом и гелием. И только когда появились первые звезды, в космосе начали распространяться более тяжелые элементы. В своих ядрах звезды превращали водород в гелий, гелий — в бериллий и так далее. При этом более массивные звезды могли синтезировать элементы вплоть до железа.

Когда такие звезды достигают конца своей жизни и становятся сверхновыми, экстремальные условия этих взрывов могут, в свою очередь, создавать еще более тяжелые элементы. Останки легкого газа от таких звезд скапливаются в облака и уплотняются. Сила их гравитационного притяжения растет, и облако начинает впитывать все больше межзвездного вещества, пока в итоге не сожмется до таких размеров, что в нем начнутся термоядерные реакции.

Металлы от умерших светил поглощаются новыми поколениями звезд — таким образом, чем больше металлов находится в них, тем младше они будут. И эти сигнатуры также могут быть использованы для определения возраста межзвездной среды.

В своей новой работе астрономы описывают одно газовое облако. Оно находится на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет от нас. Следовательно, сейчас мы можем наблюдать этот объект всего через 850 миллионов лет после Большого взрыва. Считается, что в это время во Вселенной существовали только звезды III населения — самые первые светила, в ядрах которых содержались исключительно водород и гелий. Формироваться они начали уже через 100 миллионов лет после рождения Вселенной и, согласно данным, должны были гореть как минимум миллиард лет.

Но новый объект, квазар P183+05, оказалось, содержит слишком мало металла для звезды первого поколения. Спектры этого светила были похожи по элементному составу на более молодые звезды, образовавшиеся после взрыва сверхновой типа Ia. Это новое открытие сдвигает шкалу возраста первых звезд назад, но, чтобы подтвердить правильность сделанных учеными выводов, необходимо обнаружить еще одну такую систему и провести ее исследование.