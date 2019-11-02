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Неоценимая польза для сельского хозяйства: нейросети научили прогнозировать рост растений

Неоценимая польза для сельского хозяйства: нейросети научили прогнозировать рост растений
16:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Группа ученых Сколтеха заставила нейросети работать в паре с алгоритмами компьютерного зрения для прогнозирования роста растений, анализа их текущего состояния.

Ученые из Сколтеха обучили нейронные сети оценивать и прогнозировать характер роста растений с учетом всех внешних факторов. Искусственный интеллект после анализа предлагает оптимальное соотношение между потребностями в питательных веществах и другими определяющими рост параметрами. 

За последние несколько лет было предпринято множество попыток использовать искусственный интеллект практически во всех сферах жизни. Использование искусственного интеллекта для выращивания растений, в том числе и для нужд сельского хозяйства, не является исключением.

Система основана на одноплатном компьютере-прототипе Raspberry Pi с внешней видеокартой Intel Movidius. Устройство использует компактный и мощный графический процессор Myriad 2, работающий на скорости 150 гигафлопс при мощности всего 1 Вт, что сопоставимо с суперкомпьютерами середины 1990-х годов.

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В дальнейшем ученые намерены вывести эти компьютеры на широкий рынок. По их мнению, устройство может стать основой для создания сетей сельскохозяйственного мониторинга.

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Все по теме:

Сельское хозяйство, Наука, Искусственный интеллект, Растения, ИИ, Нейросеть, Рост растений.
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