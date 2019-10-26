Так намного быстрее: ИИ научился быстро определять лесные пожары

Новости технологии:Обнаружение лесных пожаров это медленная и ручная работа, но ИИ смог изменить это.

Власти США запустили проект по автоматическому поиску потенциальных лесных пожаров с помощью ИИ. Так они хотят ускорить передачу информации службам спасения и пожарным, а также увеличить точность определения местоположения огня до 94%.

Военно-воздушные силы Национальной гвардии США — ведомство, которое в том числе отвечает за оперативное определение лесных пожаров. В течение многих лет полагалось на команду аналитиков, которые иногда работают круглосуточно, чтобы обрабатывать аэрофотосъемку лесов и находить потенциальные источники огня. Теперь CA ANG начали анализировать снимки с помощью ИИ, чтобы обнаруживать лесные пожары быстрее.

Инструмент вдохновлен системами искусственного интеллекта, разработанными для анализа медицинских изображений — например, определения места опухоли и начала здоровой ткани при сканировании. Но в этом случае команда исследователей тренировала свою модель на тысячах кадров из видеозаписей лесных пожаров. Полученная в результате система может определить границы пожара на инфракрасных снимках горящего леса.

"ИИ определяет пожары намного быстрее, чем текущий персонал, который сначала просматривает видео, сравнивая его с картой, а затем сообщает об этом оперативным службам", — отметила Деваки Радж из CrowdAI — компании, которая создала автоматизированную систему, получившую название FireNet.

"Представьте себе экономию времени между автоматическим выполнением этой задачи со скоростью 20 кадров в секунду, точностью в 92% и обновлением карт вручную", — добавила она.