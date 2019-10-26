"Тропический" или "ванильный": ИИ учится определять запахи

Новости технологии:Исследователи из Google научили искусственный интеллект распознавать запахи.

Инженеры из Google Brain Team научили искусственный интеллект распознавать запахи. Статья с описанием исследования опубликована на arXiv.org.

В ходе обучения исследователи загрузили в нейросеть данные о 5 тыс. молекул, провоцирующих различные запахи. Каждая была помечена комментарием — например, вызывающая "маслянистый", "тропический" и "слабый" запах.

Затем молекулы связали с дескрипторами и проверили работу алгоритма. Оказалось, что ИИ может предсказывать запах на основе структуры молекулы.

Однако пока нейросеть определяет запахи хуже, чем человек — всё дело в особенностях восприятия. Два человека могут описывать один и тот же запах по-разному, например, "древесный" или "земляной". Иногда молекулы имеют одинаковые атомы и связи, но они расположены в виде зеркальных изображений и имеют совершенно разные запахи.