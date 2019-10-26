Парализованные люди смогут писать "силой мысли" благодаря ИИ

Новости технологии:Используя силу воображения, исследователи почти удвоили скорость, с которой полностью парализованные пациенты могут общаться с внешним миром.

Используя воображение парализованных пациентов, несколько датчиков и искусственный интеллект (ИИ), исследователи нашли способ научить их писать тексты. Для этого пациентам нужно лишь "чертить" буквы с помощью взгляда, при этом скорость их набора оказалась лишь в три раза медленнее, чем обычно.

Электроды, имплантированные в части мозга, задействованные в движении, позволили парализованным пациентам передвигать курсор взглядом и "чертить" на экране буквы при помощи мыслей. Во время тестов пользователи могли написать до 39 символов в минуту.

Во время экспериментов волонтер, парализованный до шеи, несколько раз "написал" все буквы алфавита; одновременно с этим ученые загрузили несколько десятков вариантов написания этих букв от руки. Мозговая активность помогла обучить нейронную сеть интерпретации команд и отслеживанию предполагаемой траектории букв.

Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.

Ученые ожидают, что с увеличением практики скорость считывания текста будет возрастать. По мере совершенствования технологии они будут также использовать свои данные для улучшения понимания того, как мозг влияет на мелкую моторику.