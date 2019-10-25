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Искусственный интеллект обучат воздушному бою

Искусственный интеллект обучат воздушному бою
03:45 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Искусственный интеллект впервые испытают в воздушном бою.

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) заключило с восемью компаниями соглашение на испытания искусственного интеллекта в виртуальном воздушном бою. Главная цель испытаний — составление списка требований к системам, которые будут управлять перспективными беспилотными боевыми самолетами, говорится в сообщении DARPA.

DARPA ведет разработку ИИ для перспективных боевых беспилотников с мая 2019 года по программе ACE. Согласно условиям тендера, система должна учиться по аналогии с пилотом-человеком: начинать с простых маневров и постепенно дойти до фигур высшего пилотажа.

Предполагается, что ИИ сможет вести бой эффективнее человека и снизит нагрузку на пилота, позволив ему принимать тактические решения в рамках более масштабной задачи.

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До конца 2019 года агентство намерено провести предварительные испытания системы воздушного боя в виртуальной реальности. Участие в них примут разработки компаний Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech и Исследовательский институт технологий Джорджии.

Тестирование пройдет в открытом авиатренажере FlightGear, отмечается в сообщении DARPA.

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Самолет, Искусственный интеллект, ВВС США, DARPA.
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