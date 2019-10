"Валькирия" из коробочки: для БПЛА XQ-58A предложили новый способ запуска (Видео)

Американская компания Kratos представила систему запуска реактивных беспилотников XQ-58A "Валькирия". Предполагается, что она будет размещена внутри стандартных корабельных контейнеров, пишет The Drive.

Разработкой "Валькирии" занималась исследовательская лаборатория ВВС США совместно с компанией Kratos Unmanned Aerial Systems. Предполагается, что беспилотник может быть использован для радиоэлектронной борьбы, разведки и оценки ситуации на поле боя, а в случае атаки на пилотируемые истребители сможет взять огонь на себя.

Новая система предполагает запуск беспилотников с помощью катапульты, размещенной на рельсах внутри грузового контейнера. Крылья самолетов при этом будут отстегиваться.

Very cool to see the Kratos XQ-58A containerized launching system @AUSAorg #AUSA2019. First test vehicle flew three times for USAF before bad landing. Developed in partnership with @AFResearchLab. pic.twitter.com/rpPwNr9PnT

— James Drew (@StrikeWriter) October 16, 2019