Bell 360 Invictus: вертолет будущего для армии США (Фото)

Новости технологии:Bell Helicopter представила боевой стелс-вертолет будущего.

Американская компания Bell Helicopter представила новый боевой вертолет 360 Invictus для армии США.

Вертолет сможет летать на скорости до 330 км в час, а специальное крыло — создавать до 50% подъемной силы. Bell 360 Invictus получит вооружение калибра 20 мм, самоуправляемые ракеты, высокоточные бомбы и контейнеры с разным оружием.

Первый полет намечен на 2022 год. Другие технические характеристики и цена аппарата пока не раскрываются.

Известно, что 360 Invictus будет оснащен технологиями малозаметности. Например, при облучении с передней полусферы площадь рассеяния составит в 360 раз ниже, чем у вертолета AH-64 Apache.