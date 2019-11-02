Намного меньше, чем остальные: найден новый тип черных дыр

Новости науки:Астрономы обнаружили новый класс черных дыр.

Группа ученых из Университета штата Огайо обнаружила новый тип черных дыр — они намного меньше всех существующих и составляют не более трех солнечных.

Традиционно масса черных дыр составляет от 5 до 15 солнечных, а есть и гигантские черные дыры массой до 60 солнечных. При этом масса нейтронных звезд составляет не более 2,5 солнечных, а при ее увеличении запускается процесс перехода космического объекта в черную дыру.

Для поиска нового типа черных дыр ученые проанализировали более 100 тыс. звезд в Млечном пути с помощью инструмента APOGEE. Это позволило найти маленькую черную дыру с массой в 3,3 солнечной.

Поскольку это первый объект такого типа, похожие расчеты сейчас будут проводить другие независимые научные группы. В случае, если им также удастся найти маленькую черную дыру, этот класс будет официально зарегистрирован и признан научным сообществом. Кроме того, маленькая черная дыра является переходным типом между нейтронной звездой и черной дырой, который долгое время оставался неизвестным науке.