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Ближе и ярче: обнаружена новая экзопланета

Ближе и ярче: обнаружена новая экзопланета
17:50 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из Токийского университета нашли и охарактеризовали экзопланету с помощью редкого явления — гравитационного микролинзирования.

Ученые уверены, что эта планета — хорошая цель для последующих наблюдений с помощью лучших телескопов мира.

В ноябре 2017 года японский астроном-любитель Тадаси Кодзима в сообщил о загадочном новом объекте в созвездии Тельца. Выяснять что это за объект, начали астрономы со всего мира. Они пришли к выводу, что это экзопланета, а подтвердить догадки им удалось только с помощью явления, которое называется гравитационным микролизованием. Исследователи объяснили, что если мощный гравитационный объект на переднем плане проходит перед фоновым объектом, то пространство искривляется и функционирует в качестве линзы, что позволяет фокусировать свет от фонового объекта.

Это не первый случай, когда микролинзирование позволило найти другую планету. Однако это редкие события, поэтому большая часть открытий находится в направлении галактического центра, являющегося наиболее населенным небесными телами участком космоса. Но в этом случае планету нашли практически в противоположном направлении.

Группа под руководством Акихико Фукуи из Токийского университета, с использованием 13 телескопов, расположенных по всему миру, наблюдала за этим явлением в течение 76 дней и собрала достаточно данных для определения характеристик экзопланеты. Звезда-носитель имеет массу около половины массы Солнца. Окружающая ее экзопланета имеет орбиту, аналогичную орбите Земли, и массу, примерно на 20% тяжелее Нептуна.

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Эта экзопланетная система ближе и ярче, чем другие экзопланетные системы, обнаруженные с помощью микролизования. Это делает ее главной мишенью для последующих наблюдений с помощью лучших телескопов мира — например, Subaru Telescope.

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Исследование, Космос, Наука, Экзопланета.
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