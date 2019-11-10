Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
Украинские катера Island начали ходовые испытания (Видео)
Украинские катера Island начали ходовые испытания (Видео)
Появилась статистика краж багажа в "Борисполе" за 2019 год
Появилась статистика краж багажа в "Борисполе" за 2019 год
Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: анонс битвы грандов УПЛ
10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы
10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы

Космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

Космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС
10:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости науки:Грузовой космический корабль Cygnus сегодня стыкуется с МКС.

Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен в минувшую субботу с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, он везет на станцию экспериментальную духовку Zero-G Oven, с помощью которой экипаж сможет готовить пищу, в том числе даже печенье. На станцию будет доставлен антирадиационный жилет AstroRad Vest - новейшая разработка по защите от космической радиации для предстоящих дальних полетов в космос. Cygnus также везет специальное оборудование для переработки произведенных на станции 3D-принтером материалов в сырье для повторной печати.

Кроме того, американский "грузовик" доставит оборудование для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра, который будет проведен в ходе предстоящих выходов астронавтов в открытый космос.

Корабль пробудет в составе МКС около двух месяцев - до января следующего года, после чего он отстыкуется от станции, будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Американский космический корабль с грузом для МКС вышел на орбиту

Это уже 12-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Как ранее сообщалось, в минувшую пятницу от МКС отстыковался японский грузовой космический корабль Японии HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). 28 сентября он доставил на станцию более четырех тонн грузов. Корабль находился в составе МКС пять недель. 3 ноября японский "грузовик", загруженный мусором и отходами со станции, был сведен с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, НАСА, Космос, Космический корабль, Cygnus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 На побережье финского острова вынесло тысячи "ледяных яиц"
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 Сивохо выразил сомнение достоверности опроса жителей оккупированного Донбасса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канье Уэст планирует идти в президенты США
Канье Уэст планирует идти в президенты США
В Токио проходит парад на честь интронизации императора Нарухито (Видео)
В Японии парад на честь нового императора
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь