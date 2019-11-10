Космический корабль Cygnus в понедельник состыкуется с МКС

Новости науки:Грузовой космический корабль Cygnus сегодня стыкуется с МКС.

Выведенный на орбиту американский грузовой космический корабль Cygnus в понедельник должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен в минувшую субботу с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

В частности, он везет на станцию экспериментальную духовку Zero-G Oven, с помощью которой экипаж сможет готовить пищу, в том числе даже печенье. На станцию будет доставлен антирадиационный жилет AstroRad Vest - новейшая разработка по защите от космической радиации для предстоящих дальних полетов в космос. Cygnus также везет специальное оборудование для переработки произведенных на станции 3D-принтером материалов в сырье для повторной печати.

Кроме того, американский "грузовик" доставит оборудование для ремонта установленного на поверхности МКС альфа-магнитного спектрометра, который будет проведен в ходе предстоящих выходов астронавтов в открытый космос.

Корабль пробудет в составе МКС около двух месяцев - до января следующего года, после чего он отстыкуется от станции, будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы.

Это уже 12-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Как ранее сообщалось, в минувшую пятницу от МКС отстыковался японский грузовой космический корабль Японии HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). 28 сентября он доставил на станцию более четырех тонн грузов. Корабль находился в составе МКС пять недель. 3 ноября японский "грузовик", загруженный мусором и отходами со станции, был сведен с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.