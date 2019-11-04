Скачать
Понедельник, 04.11.2019
Кабмин сокращает чиновников в областях и районах
Кабмин сокращает чиновников в областях и районах
Отопительный сезон: Украина начала отбор газа из хранилищ
Отопительный сезон: Украина начала отбор газа из хранилищ
Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь
Приметы и обряды на 4 ноября – Казанская Божья Матерь

Известны новые детали "межзвездной" миссии NASA

Известны новые детали "межзвездной" миссии NASA
11:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay

Новости науки:В 2030 году разработчики проекта NASA Interstellar Probe планируют запустить зонд для изучения ближайших окрестностей Солнечной системы.

Американское космическое агентство продолжает проработку перспективной межзвездной миссии. Сообщается, что проект базируется на уже существующих технологиях и может быть запущен в 2030 году. Участвующий в проекте физик из Института Джонса Хопкинса Ральф МакНатт (Ralph McNutt) сказал Wired: "На этот раз у нас есть видение, которое можно воплотить в реальность".

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта. А в конце 2021-го он должен быть представлен на суд экспертов Национальной академии наук в качестве одного из кандидатов на финансирование в рамках поддержки длительных проектов Decadal Survey.

Насколько известно, создатели проекта планируют использовать 770-килограммовый аппарат, который сможет стартовать на борту сверхтяжелой ракеты SLS (напомним, разработка носителя продолжается уже около полутора десятков лет и не закончена до сих пор, актуальная дата первого старта — 2021 год). Для придания зонду дополнительного ускорения может использоваться гравитационный маневр вокруг Солнца или Юпитера, который разгонит его до скорости более 160 тысяч километров в час.

С точки зрения баллистики предпочтительнее выглядит маневр в гравитационном поле Солнца, который позволяет добиться большего ускорения. Однако при этом аппарату придется заложить тесную петлю, пройдя даже ближе к звезде, чем зонд Parker, который остается самым близким к Солнцу искусственным телом и вынужден постоянно оставаться в тени специального защитного экрана. Даже если межзвездную миссию вооружить аналогичным экраном, его придется делать еще более массивным, что приведет к торможению над Солнцем и может свести на нет привлекательность такого маневра. Инженеры и ученые продолжают расчеты оптимальной траектории вокруг звезды, и более умеренный вариант — с петлей вокруг Юпитера.

Ближе и ярче: обнаружена новая экзопланета

Стоит заметить, что амбиции создателей Interstellar Probe не так грандиозны, как у организаторов проекта Breakthrough Starshot с длительным полетом к соседней звезде. NASA ожидает, что аппарат сможет проработать около 50 лет, отойдя от Солнца в тысячу раз дальше земной орбиты — в разы дальше, чем находятся сейчас самые дальние рукотворные объекты, зонды Voyager 1 и Voyager 2. Обладая намного большей скоростью, межзвездный аппарат нагонит их довольно быстро.

Тем не менее на полет к другой звезде разработчики не рассчитывают. Можно сказать, что де-факто Interstellar Probe будет скорее миссией для изучения границ Солнечной системы и ее ближайших окрестностей. Но прежде чем мы отправимся к другим звездам, нам понадобится это сделать.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, НАСА, Космос, Наука, Зонд, Миссия NASA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ирина Луценко написала заявление о прекращении полномочий депутата
02 Гороскоп на завтра, 4 ноября 2019: все знаки Зодиака
03 Чемпионский ужин: Усик показал, как набирает вес (Фото)
04 Сальма Хайек похвасталась пикантными формами на кинофестивале в Лос-Анджелесе
05 Как помочь ребенку обрести уверенность: лучшие советы неопытным родителям
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Какой будет неделя: в Украину идет весеннее тепло
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Сегодня годовщина смерти Гандзюк
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
Зарплаты чиновникам будут выплачивать по-новому
В Швеции на международном фестивале представили украинскую анимацию
В Швеции на международном фестивале представили украинскую анимацию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь