Известны новые детали "межзвездной" миссии NASA

Новости науки:В 2030 году разработчики проекта NASA Interstellar Probe планируют запустить зонд для изучения ближайших окрестностей Солнечной системы.

Американское космическое агентство продолжает проработку перспективной межзвездной миссии. Сообщается, что проект базируется на уже существующих технологиях и может быть запущен в 2030 году. Участвующий в проекте физик из Института Джонса Хопкинса Ральф МакНатт (Ralph McNutt) сказал Wired: "На этот раз у нас есть видение, которое можно воплотить в реальность".

Концепция Interstellar Probe, разрабатываемая по заказу отделения гелиофизики NASA, впервые была обнародована летом 2018 года, и теперь инженеры сообщили некоторые новые детали проекта. А в конце 2021-го он должен быть представлен на суд экспертов Национальной академии наук в качестве одного из кандидатов на финансирование в рамках поддержки длительных проектов Decadal Survey.

Насколько известно, создатели проекта планируют использовать 770-килограммовый аппарат, который сможет стартовать на борту сверхтяжелой ракеты SLS (напомним, разработка носителя продолжается уже около полутора десятков лет и не закончена до сих пор, актуальная дата первого старта — 2021 год). Для придания зонду дополнительного ускорения может использоваться гравитационный маневр вокруг Солнца или Юпитера, который разгонит его до скорости более 160 тысяч километров в час.

С точки зрения баллистики предпочтительнее выглядит маневр в гравитационном поле Солнца, который позволяет добиться большего ускорения. Однако при этом аппарату придется заложить тесную петлю, пройдя даже ближе к звезде, чем зонд Parker, который остается самым близким к Солнцу искусственным телом и вынужден постоянно оставаться в тени специального защитного экрана. Даже если межзвездную миссию вооружить аналогичным экраном, его придется делать еще более массивным, что приведет к торможению над Солнцем и может свести на нет привлекательность такого маневра. Инженеры и ученые продолжают расчеты оптимальной траектории вокруг звезды, и более умеренный вариант — с петлей вокруг Юпитера.

Стоит заметить, что амбиции создателей Interstellar Probe не так грандиозны, как у организаторов проекта Breakthrough Starshot с длительным полетом к соседней звезде. NASA ожидает, что аппарат сможет проработать около 50 лет, отойдя от Солнца в тысячу раз дальше земной орбиты — в разы дальше, чем находятся сейчас самые дальние рукотворные объекты, зонды Voyager 1 и Voyager 2. Обладая намного большей скоростью, межзвездный аппарат нагонит их довольно быстро.

Тем не менее на полет к другой звезде разработчики не рассчитывают. Можно сказать, что де-факто Interstellar Probe будет скорее миссией для изучения границ Солнечной системы и ее ближайших окрестностей. Но прежде чем мы отправимся к другим звездам, нам понадобится это сделать.