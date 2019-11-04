В Белоруссии обнаружили печать Владимира Мономаха (Фото)

Новости науки:Такие печати зажимались на шнурках, которые были прикрепленные к документам, например, письмам.

В одном из белорусских городов при раскопках археолог Иван Спирин нашел подвесную печать, которая предварительно датированная XI веком.

В Гродно (Беларусь) во время раскопок на территории Нового замка найдена так называемая вислая печать, которая возможно принадлежала Владимиру Мономаху, сообщается на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея.

"Несколько дней назад минский археолог Иван Спирин во время работ на Новом замке нашел вислую печать, которую смело можно отнести к первым годам существования Гродно", - заявили в музее.

"С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи", - подчеркнули в музее.

Вот такие печати относятся к позднему периоду власти Владимира Мономаха (после 1113 года). В 1116 году Владимир Мономах выдал свою дочь Агафью за князя Всеволода Давидовича. Князь Всеволод (Усеваладка) и упоминается как гродненский князь в 1127 году - году первого летописного упоминания о Гродно.

На одной стороне найденной печати - изображение Василия Кесарийского (небесного покровителя Мономаха, который также имел имя Василий), а с другой благопожелательная надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.