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Понедельник, 04.11.2019

Вся история извержения вулканов за полторы минуты (Видео)

Мы живем на геологически активной планете. Давайте оглянемся назад на более чем десять тысяч лет вулканических извержений. ESRI собрал динамическую карту, которая фиксирует всемирную вулканическую активность за последние 10 000 лет всего за 90 секунд. Планета светится как рождественская елка с извержениями всех размеров!
earth-chronicles.ru
Фото: pixabay
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История, Земля, Извержение вулкана, Вулкан, Геология, Вулканология.
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