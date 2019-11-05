Новости науки:Объекты были запущены с китайского космодрома Сичан, который находится в провинции Сычуань.

КНР вывела на орбиту в общей сложности 49 спутников Beidou. Из них 24 относятся к системе BDS-3.

Как сообщается, Китай успешно запустил спутник навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3Б (Великий поход-3B – ред.).

Запуск был осуществлен 5 ноября в 19:43 по Киеву, с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

В этот раз запуск стал 317-м для ракеты-носителя серии Чанчжэн. Отметим, что космический аппарат стал третьим по счету спутником BDS-3, запущенным на наклонную геосинхронную орбиту.

Также стало известно, что Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации Бэйдоу, которая к настоящему моменту распространяется почти на всю территорию страны (этап Beidou-1) и покрывает часть Азиатско-Тихоокеанского региона (Beidou-2).

В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируют полностью завершить, после чего она покроет всю поверхность Земли (Beidou-3).