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Вторник, 05.11.2019
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Ученые пролили свет на форму Вселенной
Ученые пролили свет на форму Вселенной

Ученые пролили свет на форму Вселенной

Ученые пролили свет на форму Вселенной
14:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости науки:Измерить форму Вселенной крайне сложно — как минимум из-за огромных расстояний, что отделяют нас от ее границы.

Астрономы проанализировали показатели реликтового излучения и выяснили, что с большой вероятностью наша Вселенная представляет собой замкнутый несимметричный шар.

За прошедшие века астрономы успели построить десятки гипотез о форме Вселенной, но ни одну из них до сих пор не удалось более-менее достоверно подтвердить.

Одна из наиболее общепринятых теорий заключается в том, что Вселенная "плоская". То есть, если послать с Земли пучок фотонов в любом направлении, он никогда не вернется назад. Существует также гипотеза замкнутой Вселенной, которая предполагает, что она представляет собой что-то наподобие шара. Это значит, что если вы пошлете излучение с Земли куда-то в пространство, то рано или поздно оно вернется к вам с другого края, обойдя Вселенную по кругу. Если, конечно, скорость расширения Вселенной не будет выше световой.

Новая работа ученых, опубликованная в журнале Nature Astronomy, показывает результаты измерения уровня реликтового излучения. Это излучение, которое возникло впервые примерно 380 тысяч лет после Большого взрыва. Опираясь на данные, полученные космической обсерваторией "Планк", астрономы выяснили, что реликтовое излучение оказывается более сильно гравитационно линзированным, чем должно быть согласно модели "плоской" Вселенной.

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По словам специалистов, объяснить такую кривизну пространства на 99 процентов может модель замкнутой Вселенной. После обнаружения этого факта команда ученых проанализировала все доказательства гипотезы и показала, что положительная кривизна, наблюдаемая для реликтового излучения, объясняет аномальную амплитуду линзирования.

Но в бочке меда есть и ложка дегтя. С моделью замкнутой Вселенной не согласуется, например, измерение постоянной Хаббла — показателя скорости расширения Вселенной. Также модель замкнутой Вселенной не объясняет существование темной энергии — субстанции, ускоряющей расширение пространства-времени. Согласно статье других астрономов, новые данные можно объяснить некорректной работой телескопа.

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Исследования, Космос, Наука, Вселенная, Форма Вселенной.
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