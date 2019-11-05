Лекарства для больных диабетом помогают в борьбе с никотиновой зависимостью

Новости науки:Международная группа ученых нашла новый способ сделать последствия отказа от курения менее тяжелыми.

Зачастую физические и психологические симптомы злоупотребления сигаретами приходят уже после отказа от вредной привычки: так, через пару недель у бывших курильщиков может развиться никотиновая абстиненция - комплекс психоневрологических и физических проблем, таких как депрессия, подавленность, раздражительность и неумеренный аппетит.

Международная группа ученых из Италии, Швеции и Соединенных Штатов Америки во главе с Эси Доми (Esi Domi) из Линчепингского университета выяснила, что вещество пиоглитазон (Pioglitazonum) - содержащееся в препаратах для диабета II типа и модулирующее транскрипцию генов, чувствительных к инсулину и участвующих в контроле уровня глюкозы и метаболизме липидов в жировой, мышечной тканях и в печени - помогает ослабить тягу к никотину и убрать неприятные последствия прекращения курения. Помимо всего прочего, пиоглитазон нацелен на специфическую форму рецепторов PPARγ, которые обнаруживаются в областях мозга, ответственных за наркотическую и никотиновую зависимость.

Специалисты провели антидиабетическое лечение на мышах и отслеживали любые поведенческие отклонения, аффективные и соматические признаки, связанные с никотиновой абстиненцией. В результате выяснилось, что прямые инъекции пиоглитазона в гиппокамп грызунов с никотиновой зависимостью помогали уменьшить тремор лап, а введение препарата в миндалины мышей - ослабляло признаки тревоги. Исследование опубликовано в издании Journal of Neuroscience.

"Результаты показали, что активация рецепторов PPARγ (играют роль в регуляции клеточной дифференцировки, развития и обмена веществ. - Прим. ред.) пиоглитазоном устраняет экспрессию соматических и аффективных признаков отмены никотина у крыс и мышей, - сообщает Эси Доми. - Этот эффект был заблокирован антагонистом PPARγ GW9662. При ранней отмене и длительной абстиненции экспрессия PPARγ повышалась в ГАМКергических и глутаматергических клетках миндалины и гиппокампа соответственно".

По мнению авторов работы, активация рецепторов PPARγ может быть эффективной и для людей, желающих бросить курить, но опасающихся последствий. В то же время заядлые курильщики сталкиваются с повышенным риском развития диабета II типа. Ученые утверждают, что пиоглитазон может помочь курящим людям, страдающим диабетом, отказаться от пагубной привычки, уменьшить симптомы абстиненции и снизить резистентность к инсулину.