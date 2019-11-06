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NASA показала последнюю панораму звездного неба

NASA показала последнюю панораму звездного неба
22:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости науки:Аппарат пытался выявить затмение звезд через проход перед ними планет.

Агентство NASA создало огромную панораму звездного неба южного полушария. Это удалось сделать с помощью кадров, которые снял так называемый "охотник за экзопланетами" Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS).

Как сказано на сайте агентства, TESS наблюдал за южным небом в поисках экзопланет в течение года. Он делал фото каждые полчаса, для этого у него были специальные 4 камеры.

Результатом его работы стало выявление 29 экзопланет, которые уже подтвердили, и еще около 1 тысячи ожидают подтверждения.

Однако, кроме экзопланет устройство зафиксировало комету, несколько взрывов сверхновых и даже вспышку от звезды, которую разорвала на части черная дыра.

Роль Юпитера в появлении жизни на Земле

Как появилась панорама? В общем, за год работы TESS накопил 20 терабайт снимков. Поэтому агентство использовало 208 фото и объединило их в панораму южного неба, разделенную на 13 секторов.

После завершения наблюдения за южным небом TESS в течение года будет изучать северное.

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Исследование, НАСА, Космос, Наука, Звездное небо, Панорама звездного неба.
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