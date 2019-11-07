В NASA получили данные, посланные Voyager-2 из-за пределов Солнечной системы

Новости науки:Учёные NASA получили и расшифровали данные, посланные аппаратом Voyager-2 после того, как он покинул пределы гелиосферы год назад.

Космический зонд NASA Voyager 2 передал на Землю данные из-за формальных пределов Солнечной системы. Этот аппарат вышел за пределы Солнечной системы почти год назад.

Как сообщается, эти новые данные свидетельствуют о наличии неизвестных ранее сфер за пределами Солнечной системы. Эта область называется гелиопауза.

Что передал зонд? Voyager 2 обнаружил в этой местности солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца.

Ранее ученые предполагали, что за пределами гелиосфери (которая и является формальной границей Солнечной системы) есть другие сферы пространства, которые ученые еще не изучили.