Скачать
Четверг, 07.11.2019
Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе
Трамп: Байденов надо допросить в Конгрессе
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Копенгаген - Динамо: онлайн трансляция матча
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)

Ученые подтвердили, что витамин С отлично помогает в борьбе с раком

Ученые подтвердили, что витамин С отлично помогает в борьбе с раком
19:31 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости науки:Удалось выяснить, что высокая доза витамина С может улучшить показатели состояния пациентов.

Стандартные методы лечения рака уступают место инновационным. Новое клиническое исследование проверяет действие высокодозного витамина С в сочетании со стандартным лечением на здоровье пациентов с онкологическими заболеваниями.

В 1970-х и 1980-х годах лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг вместе с хирургом Эван Камероном впервые выдвинул гипотезу о клинических преимуществах витамина С для лечения людей с онкологическими заболеваниями.

Дальнейшие эксперименты на животных и культурах раковых клеток показали, что высокая концентрация аскорбиновой кислоты может предотвращать и лечить рак.

В более поздних исследованиях изучалось комбинированное действие высоких доз витамина С и традиционной терапии рака. Некоторые из них показали, что пациентам, которые получали комбинированное лечение, удалось замедлить прогрессирование заболевания, а также, снизить уровень побочных эффектов химиотерапии.

Высокие дозы витамина С помогают бороться с раком 

Для того, чтобы добиться высокой концентрации витамина С, его вводили внутривенно. Витамин С имеет короткий период полураспада в организме человека, всего 2 часа, поэтому, чтобы усилить эффект, его необходимо вводить в больших дозах.

Новое клиническое исследование, которое возглавили ученые из Университета Айовы, изучает эффект введения от 800 до 1000 раз ежедневной рекомендуемой дозы витамина С пациентам с раком мозга и легких.

Проверка на безопасность

В рамках проверки на безопасность данного метода, 11 пациентам с раком мозга, которые проходили курс стандартной химиотерапии и лучевой терапии, вводили три еженедельных внутривенных инфузии витамина С в течение 2 месяцев, а затем две еженедельных инфузии в течение 7 месяцев.

Каждая инфузия повышала уровень содержания в крови витамина С до 20 000 мкмоль (мкМ), в то время как средний уровень витамина С у взрослых составляет около 70 мкМ.

В целом, лечение протекало хорошо. Команда отметила лишь несколько незначительных побочных эффектов, таких как сухость во рту или редкие и короткие скачки давления.

Этот этап стал первым в серии клинических испытаний, целью которых является понять, может ли высокая доза витамина С продлить жизнь и улучшить ее качество пациентам, проходящим курс химиотерапии и лучевой терапии.

Первая фаза исследования демонстрирует, что пациенты с глиобластомой смогли прожить на 4-6 месяцев дольше, чем пациенты, которые проходили традиционное лечение.

Во второй фазе испытаний ученые приступят к изучению влияния витамина С на пациентов с 4 стадией рака легких.

Как витамин С ослабляет раковые клетки 

Эффективность витамина С при лечении рака легких и головного мозга связана с метаболизмом раковых клеток. 

Вследствие метаболизма, происходящего внутри митохондрий раковых клеток, эти клетки вызывают аномально высокие уровни окислительно-восстановительных активных молекул железа. Эти молекулы при взаимодействии с витамином С образуют перекись водорода и свободные радикалы, полученные из перекиси водорода.

Ученые считают, что эти свободные радикалы приводят к смерти раковых клеток, повреждая ДНК клеток. Также считается, что свободные радикалы ослабляют раковые клетки и делают их более уязвимыми для лучевой терапии и химиотерапии.

Автор исследования Дуглас Шпиц так прокомментировал важность полученных результатов:

"Это важный пример того, как знание клинических свойств потенциальных механизмов и фундаментальной науки об окислительно-восстановительных соединениях в раковых и нормальных клетках может быть использовано в терапии рака".

Сон при свете – безопасен ли он для нашего здоровья?

Если этот подход продолжит демонстрировать такие же эффективные результаты, это может значительно снизить стоимость лечения раковых заболеваний, так как 9 месяцев внутривенного введения витамина С стоят дешевле одной дозы химиотерапии.

"Большинство раковых пациентов, с которыми мы работаем, в восторге от участия в клинических испытаниях, которые могут принести пользу многим людям в будущем. Результаты выглядят многообещающими, однако, прежде чем утверждать что-то с полной уверенностью, необходимо закончить исследование."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Вред, Заболевания, Витамин С, Польза, Раковые клетки, Исследователи, Витамин, Онкологические заболевания, Борьба с раком, Переизбыток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
02 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
03 Итоги дня 6 ноября: Новый глава Харьковской ОГА и "шок" Зеленского от завода Малышева
04 "Бабье лето" закончилось: в Украину идут дожди и похолодание
05 Диетологи выяснили, от какого чая стоит отказаться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
Медицинская реформа: какие изменения ждут украинцев
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Украина и Турция проведут очередной раунд переговоров о ЗСТ
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Обострение на Донбассе: боец ВСУ погиб, еще четверо получили ранения
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Герцоги Сассекские почтили память погибших в Первой мировой войне (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь