Сон при свете – безопасен ли он для нашего здоровья?

Новости науки:Казалось бы, какая разница, спать при свете или без – если сон крепкий, то, что ему помешает?

В Японии ученые выявили связь между ночным светом и различными заболеваниями сердца и даже инсультом.

Известно, что во время сна использование даже небольшого света может привести к развитию смертельно опасных заболеваний сердца и инсульту у людей. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета японского города Нара.

Специалисты проводили исследование с участием 989 добровольцев в течение трех лет. Во время ихнего эксперимента над людьми, которые спали ставили включенную лампу, источник света которой был повернут к потолку.

Также выяснилась связь между интенсивностью ночного освещения и прогрессированием атеросклероза – хронического заболевания, которое приводит к образованию бляшек в стенках артерий.

Отметим, что проникновение света сквозь закрытые веки снижает уровень мелатонина, известного как "гормон ночи" в организме человека.

В связи с этим исследователи предостерегли от использования ночников и других источников света во время сна.