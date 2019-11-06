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Сон при свете – безопасен ли он для нашего здоровья?

Сон при свете – безопасен ли он для нашего здоровья?
15:55 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости науки:Казалось бы, какая разница, спать при свете или без – если сон крепкий, то, что ему помешает?

В Японии ученые выявили связь между ночным светом и различными заболеваниями сердца и даже инсультом.

Известно, что во время сна использование даже небольшого света может привести к развитию смертельно опасных заболеваний сердца и инсульту у людей. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета японского города Нара.

Специалисты проводили исследование с участием 989 добровольцев в течение трех лет. Во время ихнего эксперимента над людьми, которые спали ставили включенную лампу, источник света которой был повернут к потолку.

Также выяснилась связь между интенсивностью ночного освещения и прогрессированием атеросклероза – хронического заболевания, которое приводит к образованию бляшек в стенках артерий.

Ученые выяснили, как именно может навредить синдром родительского отчуждения

Отметим, что проникновение света сквозь закрытые веки снижает уровень мелатонина, известного как "гормон ночи" в организме человека. 

В связи с этим исследователи предостерегли от использования ночников и других источников света во время сна.

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Исследования, Сон, Заболевания, Наука, Здоровый сон, Ночник, Ночной свет, Сон при свете.
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