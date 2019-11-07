Ученые выяснили, сколько нужно бегать, чтобы продлить жизнь

Новости науки:Анализ 14 исследований с общей выборкой в 232 тысячи человек показал, что пробежки сокращают смертность от различных причин в среднем на 30 процентов.

Оптимальный эффект достигается при беге в течение 50 минут в неделю. Прошлые исследования показали, что бег снижает риск ожирения, высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина, инвалидности, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Он также улучшает аэробную выносливость, функцию сердца и метаболизм. Было бы разумно предположить, что бег увеличивает и продолжительность жизни. Но полученные ранее данные были противоречивы.

Чтобы выяснить, насколько пробежки реально влияют на продолжительность жизни, ученые из Викторианского университета совместно с коллегами из Финляндии и Австралии провели метаанализ 14 различных работ, в общей сумме содержавших данные о 232 149 людях, большая часть из которых совсем не занималась бегом, а другие совершали пробежки в разном объеме и с разной регулярностью.

Примерно 10 процентов от общего числа участников исследования регулярно бегали. Разные работы отслеживали состояние их здоровья в течение интервала от 5,5 до 35 лет. За это время 25 951 участник умер. Когда ученые объединили данные исследований, то обнаружили, что бегающие люди имели на 27 процентов более низкий риск смерти в течение периода исследования от любой причины по сравнению с теми, кто не бегал.

Также они выяснили, что пробежка всего один раз или в течение 50 минут в неделю снижает риск смерти в данный момент времени. Также оказалось, что преимущества не увеличиваются и не уменьшаются в зависимости от продолжительности пробежки. Это хорошая новость для тех, у кого нет много времени для физических упражнений. Но это и не должно расхолаживать тех, кто любит бегать дольше и чаще.

Ученые обнаружили, что даже «жесткий» бег (например, каждый день или четыре часа в неделю) полезен для здоровья. Кроме того, эти преимущества не обязательно увеличиваются при беге на высоких скоростях. Исследователи обнаружили, что риск смертности понижается при беге на скорости в интервале от восьми до 13 километров в час.