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Спасет ли CRISPR от рака? Первые результаты исследования

Спасет ли CRISPR от рака? Первые результаты исследования
03:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:В США подвели предварительные итоги испытаний CRISPR-терапии рака.

Медицинский центр Пенн при Пенсильванском университете опубликовал первые результаты испытаний нового метода терапии рака — с помощью инъекции CRISPR-отредактированными клетками. Клетки успешно прижились у всех пациентов и не вызвали осложнений. Однако какого-либо позитивного эффекта от терапии зафиксировать пока не удалось, говорится в сообщении университета.

Терапия рака с помощью CRISPR-отредактированных клеток представляет собой модификацию терапии CAR-T, которая получила одобрение в США в 2017 году. Она предполагает модификацию генома Т-лимфоцитов, которые программируются на борьбу с В-лимфоцитами.

Перед началом терапии у пациента берутся Т-клетки, их геном редактируется, а затем измененные клетки вводятся обратно в организм.

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В испытаниях приняли участие трое пациентов — каждый из них получил разовую инъекцию отредактированных клеток после короткого курса химиотерапии. Клетки успешно прижились и не привели к ухудшению состояния — однако врачам пока не удалось получить ответ от организма на терапию.

Испытания продлятся еще месяц — за это время ученые планируют определить эффективность терапии.

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Рак, Терапия, Биология, Генная инженерия, CRISPR.
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