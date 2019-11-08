Скачать
Пятница, 08.11.2019
Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях
Обход "Северным потоком - 2" Газовой директивы ЕС: Гончарук предупредил ФРГ о последствиях
Посол Франции о конфликте на Донбассе: Пришло уже время для мира
Посол Франции о конфликте на Донбассе: Пришло уже время для мира
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Динамо не смогло дожать Копенгаген
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)
Пресса очень глупая: Леди Гага поставила точку в обсуждении романа с Брэдли Купером (Видео)

Такие же, как и на Земле: на МКС вырастили кровеносные сосуды (Видео)

Такие же, как и на Земле: на МКС вырастили кровеносные сосуды (Видео)
03:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:ESA вырастило кровеносные сосуды в невесомости.

Европейское космическое агентство (ESA) вырастило кровеносные сосуды в условиях невесомости. Эксперимент показал, что при микрогравитации клетки кровеносных сосудов организованы так же, как и клетки внутри тела на Земле. Исследование опубликовано на сайте ESA.

Способность вырастить кровеносные сосуды из клеток человека имеет большой потенциал для лечения широкого спектра заболеваний, но заставить эти клетки взаимодействовать и превращаться в надлежащие сосуды непросто. Для этого ученым приходится "уговаривать" клетки, вживляя их в биосовместимые каркасы, поскольку под действием силы тяжести они имеют тенденцию оседать на дно чашки Петри или вытесняются конвекционными силами.

Однако в условиях невесомости клетки остаются на своем месте и формируются в простые трехмерные структуры, включая глобулы и трубки.

Корпорация Boeing разрабатывает собственный аппарат для высадки на Луну

Сосуды были выращены внутри эксперимента Spheroids, отправленного на МКС в октябре 2016 года, за 12 дней. Затем их доставили на Землю, где ученые проанализировали структуру кровеносных сосудов.

Оказалось, что в условиях микрогравитации сосуды сформировались в аналогичные земным структуры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МКС, Биология, Кровеносные сосуды, ESA.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Копенгаген 1:1 Динамо: события матча
02 Зеленский объяснил, почему не было быстрых "посадок" (Видео)
03 Накипело: тысяча причин, почему Елизавета II против Меган Маркл (Фото)
04 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
05 Зеленский: Мы долго шли к тому, чтобы восстановить Нормандский формат
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Сигнал там будет&quot;: Минкульт намерен запустить украинский канал в ОРДЛО
Минкульт намерен запустить украинский канал в ОРДЛО
Импичмент Трампа: Болтон отказался давать показания
Импичмент Трампа: Болтон отказался давать показания
Кривоноса &quot;не видят&quot; на посту заместителя секретаря СНБО
Кривоноса "не видят" на посту заместителя секретаря СНБО
Эксперты бьют тревогу из-за новой &quot;опасной&quot; способности ИИ
Эксперты бьют тревогу из-за новой "опасной" способности ИИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь