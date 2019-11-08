Такие же, как и на Земле: на МКС вырастили кровеносные сосуды (Видео)

Новости науки:ESA вырастило кровеносные сосуды в невесомости.

Европейское космическое агентство (ESA) вырастило кровеносные сосуды в условиях невесомости. Эксперимент показал, что при микрогравитации клетки кровеносных сосудов организованы так же, как и клетки внутри тела на Земле. Исследование опубликовано на сайте ESA.

Способность вырастить кровеносные сосуды из клеток человека имеет большой потенциал для лечения широкого спектра заболеваний, но заставить эти клетки взаимодействовать и превращаться в надлежащие сосуды непросто. Для этого ученым приходится "уговаривать" клетки, вживляя их в биосовместимые каркасы, поскольку под действием силы тяжести они имеют тенденцию оседать на дно чашки Петри или вытесняются конвекционными силами.

Однако в условиях невесомости клетки остаются на своем месте и формируются в простые трехмерные структуры, включая глобулы и трубки.

Сосуды были выращены внутри эксперимента Spheroids, отправленного на МКС в октябре 2016 года, за 12 дней. Затем их доставили на Землю, где ученые проанализировали структуру кровеносных сосудов.

Оказалось, что в условиях микрогравитации сосуды сформировались в аналогичные земным структуры.