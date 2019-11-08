NASA хочет вновь покорить Луну (Видео)

Новости науки:Программа "Артемида", в рамках которой американские астронавты сделают не "один шаг", а постараются превратить Луну в настоящий "дом" для землян.

США планируют не просто высадиться на спутнике нашей планеты, но и закрепиться там на долгие годы или даже десятилетия.

Программу "Аполлон", в рамках которой астронавты NASA шесть раз высаживались на Луну, часто называют главным достижением человечества. С тех пор люди не бывали на других планетах или их спутниках.

После 2028 года на спутнике хотят создать постоянную базу, рассчитанную на 15 лет эксплуатации.

Это далеко не все. В рамках "Артемиды" на Луну должна будет высадиться первая женщина, кроме того, участники экспедиции постараются найти на поверхности спутника залежи льда.

Помимо США, в программе участвуют европейские и японские эксперты.