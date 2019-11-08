Скачать
Пятница, 08.11.2019
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
ООС: Разведение сил сорвала вражеская сторона
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Украина подписала безвизовый режим с Монголией
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
ВИЧ: ученые сделали важное заявление
ВИЧ: ученые сделали важное заявление

Чем так опасно вегетарианство для беременных?

Чем так опасно вегетарианство для беременных?
16:05 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости науки:У вегетарианцев может появится умственно отсталое потомство.

Отказаться от употребления пищи животного происхождения – значит рисковать оставить умственно отсталое потомство. Об этом заявили ученые из центра Uni Research (Норвегия).

В течение пяти лет исследователи пытались определить, как витамин В12 влияет на развитие детского организма. Для этого они периодически брали на анализ кровь у пятисот детей из Непала, а также проводили с ними интеллектуальные тесты.

Оказалось, что при недостатке витамина В12 детям было труднее общаться со сверстниками, они хуже решали простые головоломки и даже не могли освоить азбуку.

Ученые выяснили, сколько нужно бегать, чтобы продлить жизнь

Витамин В12 попадает в человеческий организм вместе с мясом, молоком и яйцами. Эти продукты менее доступны в бедных регионах планеты, что является одной из главных причин умственной отсталости значительной части живущих в них людей. Получать витамин В12 крайне важно в младенчестве и во время внутриутробного развития, утверждают норвежские исследователи. Поэтому дети веганов, добровольно отказывающихся от животной пищи, тоже входят в группу риска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Беременность, Ученые, Наука, Вегетарианство, Вегетарианец, Растительная пища, Беременная женщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Основные симптомы гормонального дисбаланса, которые встречаются чаще, чем обычно
02 Итоги дня 7 ноября: Зеленский за рулем Tesla и взрыв в Киеве
03 "Температурные качели" и туман: синоптики дали прогноз на выходные
04 Без льгот и субсидий: украинцы получат новые платежки
05 Будем прощаться: Зеленский дал министрам время до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Гончарук рассказал, в чем секрет экономического роста Украины
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Украинцы написали диктант национального единства: видео и текст
Настоящая революция: в США испытывают прорывную терапию против рака
В США испытывают прорывную терапию против рака
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Снова замуж?: Слава Каминская засветила кольцо на безымянном пальце
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь