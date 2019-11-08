На дне Балтики обнаружен линкор XVII века

Новости науки:Исследователи полагают, что им, возможно, удалось найти линейный корабль "Эпплет" (Äpplet) эпохи Густава II Адольфа.

О находке со ссылкой на пресс-конференцию шведских морских археологов, проведенную 8 ноября, сообщило РИА Новости. Обломки исследователи нашли у берегов Ваксхольма — города, расположенного в 30 километрах от шведской столицы. По мнению специалистов, они могут оказаться кораблем, построенным по заказу шведского короля Густава II Адольфа.

По словам участника работ Йима Ханссона, пока что ученые не могут точно говорить о том, чьи обломки были обнаружены. Однако есть основания предполагать, что это линейный корабль "Эпплет". Вскоре специалисты отправят образцы на экспертизу и по результатам анализа годовых колец на бревнах смогут более точно выяснить, что именно они обнаружили.

Ученые не планируют осуществлять подъем корабля: Швеция уже имеет в своем распоряжении знаменитый корабль-музей "Ваза". Его подняли на поверхность в 1961 году.

"Ваза" и "Эпплет" построили по заказу шведского короля Густава II Адольфа. Последний похож на два других шведских корабля XVII века — "Скептер" и "Кронан". Линкор "Эпплет" нес от 80 до 90 орудий. На его борту могли находиться до 450 матросов и солдат.

"Эпплет" стал одним из участников Эландского сражения — морского боя времен Датско-шведской войны, произошедшего 1 июня 1676 года к югу от острова Эланд в Балтийском море. Его итогом стали победа датско-голландского флота и разгромное поражение шведов. Последние потеряли 12 кораблей, в то время как объединенные силы датчан и голландцев лишились одного. В ходе сражения "Эпплет" налетел на камень и затонул. Итогом войны стал Лундский мир, а также ряд других соглашений. Де-факто между Данией и Швецией был сохранен статус-кво.

Хорошую сохранность корабля исследователи объясняют уникальными условиями дна Балтики, в частности холодной соленой водой, "консервирующей" обломки.

В июле, напомним, стало известно, что на дне Балтийского моря нашли хорошо сохранившийся корабль возрастом 500 лет. На главной палубе морские археологи обнаружили почти невероятную (с учетом прошедшего времени) находку — лодку, которую использовали для переправы экипажа с корабля на берег и обратно.

А в 2018 году команда ученых из Великобритании смогла обнаружить на дне Черного моря "идеально" сохранившийся корабль возрастом более двух тысяч лет. Судя по всему, 23-метровое судно имеет древнегреческие корни: скорее всего, его использовали в торговых целях.