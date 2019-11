NASA установило последний двигатель на ракета-носитель SLS

На первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя SLS, с помощью которой в 2024 году планируется осуществить запуск пилотируемого корабля Orion на Луну, установлен последний, четвертый двигатель RS-25.

Об этом сообщил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн.

"Первая ступень ракеты SLS высотой 212 футов (65 метров) со всеми четырьмя подсоединенными двигателями RS-25 является самой большой с тех пор, как NASA построила носитель Saturn V для корабля "Аполлон", - написал Брайденстайн.

Measuring at 212 feet from end to end, the @NASA_SLS core stage with all four RS-25 engines attached is the largest rocket stage @NASA has built since the Saturn V stages for Apollo. Excited to see it in person at #NASAMichoud in New Orleans next month! https://t.co/XXryBXduwI pic.twitter.com/H5XuvMvCdh

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 8, 2019