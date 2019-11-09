Болезнь выживших недоношенных: обнаружен важный биомаркер

Новости науки:Концентрация и активность кишечной щелочной фосфатазы может служить эффективным маркером для диагностики опасной болезни новорожденных.

Исследование, проведенное на 136 недоношенных детях, показало, что белок, играющий важную роль в борьбе с патогенной микрофлорой, является надежным биомаркером для неинвазивного выявления некротического энтероколита (НЭК). Это тяжелое заболевание новорожденных, сопровождающееся образованием язв и некрозом стенок кишечника.

Уровень смертности от НЭК колеблется от 20% до 50% в различных группах детей; выше всего этот уровень у младенцев, перенесших хирургическое вмешательство. Прогрессирующий некротический энтероколит приводит к перфорации кишечника, перитониту и сепсису. Большой проблемой является отсутствие эффективного метода диагностики болезни, подтвержденного клиническими испытаниями. Сейчас для определения прогрессирующего НЭК используются рентгеновские снимки, но чувствительность такого метода составляет лишь 44%.

Предыдущие исследования показали, что некротический энтероколит, также называемый "болезнью выживших недоношенных", сопровождается динамическими изменениями в микробиоте больного. В новой работе, опубликованной в JAMA Network Open, была изучена и проанализирована активность кишечной щелочной фосфатазы (iAP) - фермента, который способен защищать организм от бактериального вторжения через слизистый барьер, детоксицируя липополисахариды клеточной стенки микробов.

Образцы кала для исследований были взяты у детей из трех больниц штата Новый Орлеан. Также были собраны исчерпывающие данные по каждому ребенку: тип родов, оценка состояния по шкале Апгар, вес при рождении, гестационный возраст (время, прошедшее от зачатия), расу, пол, результаты рентгенологических и лабораторных исследований. 18% детей классифицированы как пациенты с тяжелой формой НЭК, у 14% - как пациенты с подозрением на энтероколит, а 68% служили контрольной группой.

Рентгеновские снимки младенцев с некротическим энтероколитом

В ходе исследования ученые обнаружили, что у детей с тяжелой формой болезни и подозрением на НЭК было значительно повышено количество iAP в фекалиях, однако активность этого фермента была заметно снижена. Показатели точности определения диагноза при помощи концентрации и активности щелочной фосфатазы кишечника составили 97% и 76% соответственно у первой группы пациентов, и 97% и 62% - у второй группы. Результаты работы показывают, что фермент iAP может служить диагностическим биомаркером как при тяжелом некротическом энтероколите, так и при подозрении на болезнь.

"Кишечная щелочная фосфатаза <…> уникальна по своей прогностической ценности при НЭК, - говорит ведущий автор исследования Сунъюнг Ким. - Она коррелирует только с НЭК и никак не связана с сепсисом или другими неинфекционными заболеваниями кишечника." Клинический потенциал этого неинвазивного инструмента диагностики важен для выявления детей с наибольшим риском развития некротического энтероколита, коррекции режима кормления и приема антибиотиков, а также для своевременного контроля реакции на лечение.