Скачать
Суббота, 09.11.2019
Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
СММ ОБСЕ перебросила дополнительные патрули в Петровское
Экс-форвард Карпат установил уникальный рекорд в Испании
Экс-форвард Карпат установил уникальный рекорд в Испании
"До самой смерти": Джейсон Судейкис готовится к новым съемкам с коллегой Эванджелин Лилли
"До самой смерти": Джейсон Судейкис готовится к новым съемкам

Болезнь выживших недоношенных: обнаружен важный биомаркер

Болезнь выживших недоношенных: обнаружен важный биомаркер
20:24 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Концентрация и активность кишечной щелочной фосфатазы может служить эффективным маркером для диагностики опасной болезни новорожденных.

Исследование, проведенное на 136 недоношенных детях, показало, что белок, играющий важную роль в борьбе с патогенной микрофлорой, является надежным биомаркером для неинвазивного выявления некротического энтероколита (НЭК). Это тяжелое заболевание новорожденных, сопровождающееся образованием язв и некрозом стенок кишечника.

Уровень смертности от НЭК колеблется от 20% до 50% в различных группах детей; выше всего этот уровень у младенцев, перенесших хирургическое вмешательство. Прогрессирующий некротический энтероколит приводит к перфорации кишечника, перитониту и сепсису. Большой проблемой является отсутствие эффективного метода диагностики болезни, подтвержденного клиническими испытаниями. Сейчас для определения прогрессирующего НЭК используются рентгеновские снимки, но чувствительность такого метода составляет лишь 44%.

Предыдущие исследования показали, что некротический энтероколит, также называемый "болезнью выживших недоношенных", сопровождается динамическими изменениями в микробиоте больного. В новой работе, опубликованной в JAMA Network Open, была изучена и проанализирована активность кишечной щелочной фосфатазы (iAP) - фермента, который способен защищать организм от бактериального вторжения через слизистый барьер, детоксицируя липополисахариды клеточной стенки микробов.

Пищевые добавки в детском питании могут спасти жизнь ребенка

Образцы кала для исследований были взяты у детей из трех больниц штата Новый Орлеан. Также были собраны исчерпывающие данные по каждому ребенку: тип родов, оценка состояния по шкале Апгар, вес при рождении, гестационный возраст (время, прошедшее от зачатия), расу, пол, результаты рентгенологических и лабораторных исследований. 18% детей классифицированы как пациенты с тяжелой формой НЭК, у 14% - как пациенты с подозрением на энтероколит, а 68% служили контрольной группой.

Рентгеновские снимки младенцев с некротическим энтероколитом

В ходе исследования ученые обнаружили, что у детей с тяжелой формой болезни и подозрением на НЭК было значительно повышено количество iAP в фекалиях, однако активность этого фермента была заметно снижена. Показатели точности определения диагноза при помощи концентрации и активности щелочной фосфатазы кишечника составили 97% и 76% соответственно у первой группы пациентов, и 97% и 62% - у второй группы. Результаты работы показывают, что фермент iAP может служить диагностическим биомаркером как при тяжелом некротическом энтероколите, так и при подозрении на болезнь.

Чем так опасно вегетарианство для беременных?

"Кишечная щелочная фосфатаза <…> уникальна по своей прогностической ценности при НЭК, - говорит ведущий автор исследования Сунъюнг Ким. - Она коррелирует только с НЭК и никак не связана с сепсисом или другими неинфекционными заболеваниями кишечника." Клинический потенциал этого неинвазивного инструмента диагностики важен для выявления детей с наибольшим риском развития некротического энтероколита, коррекции режима кормления и приема антибиотиков, а также для своевременного контроля реакции на лечение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НЭК, Болезнь выживших недоношенных, Биомаркер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
04 Тренировки в помощь: какие проблемы можно решить с помощью спорта
05 Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бородянский: Язык нужно применять и популяризировать
Бородянский: Язык нужно применять и популяризировать
Зеленский требует урегулировать деятельность СМИ: Кабмин разработает общие стандарты
Зеленский требует урегулировать деятельность СМИ
Кулеба: Европа не решает глобальных проблем
Кулеба: Европа не решает глобальных проблем
Сергей Притула высказался о скандальном заявлении Молочного про &quot;фашистский Киев&quot;
Сергей Притула высказался о заявлении Молочного про "фашистский Киев"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь