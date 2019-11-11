ТОП-10 научных открытий о неандертальцах, которые недавно потрясли мир

1 Недавние находки помогли понять, с какими опасностями сталкивались неандертальцы, узнать о навыках, которые помогали им выжить в течение тысячелетий, о том, почему они отличались внешне от кроманьонцев, а также как они возможно спасли Homo sapiens от исчезновения. Таинственные лица С первых же дней, когда исследователи узнали о вымерших гоминидах, возник вопрос: почему лица неандертальцев очень отличаются от тех же кроманьонцев. По сравнению с современными людьми, их сильно выступающие вперед лица имели отчетливо высокие скулы и большие носы. Одна из известных теорий предполагала, что подобные черты лица предоставляли неандертальцам возможность сильнее кусать. Более ранние исследования повреждений зубов показали, что неандертальцы использовали свои челюсти, как.... третью руку, чтобы держаться за что-то. Тем не менее, более новое исследование 2018 года человеческих и неандертальских черепов доказало несостоятельность этой теории. Оказалось, что у современных людей более сильный укус, но при этом более тонкие черты лица. Как выяснилось, подобные различия могут иметь какое-то отношение к физическим потребностям. У неандертальцев были более мощные тела, которые использовали больше энергии (до 4 480 калорий в день). Они много путешествовали и иногда жили в холодных условиях. Исследование показало, что неандертальцы благодаря своим чертам лица могли вдыхать через нос 29 процентов больше воздуха, чем люди. Это позволило значительно улучшить потребление кислорода, что могло помочь поддерживать высокую активность гоминидов в течение зимы.

2 Тайна разделения людей и неандертальцев Человеческая родословная потрясающе сложная. Несмотря на все найденные окаменелости и современные технологии ДНК, ученые до сих пор не знают полной истории эволюции гоминидов. В частности, никак не могут обнаружить неизвестного общего предка современных людей и неандертальцев. Кроме того, остается неясным, когда они разделились на разные виды. Считается, что современные люди появились 300 000 лет назад, но при этом доказательства существования неандертальцев крайне запутанные. Самым древним найденным останкам данного вида насчитывается 400 000 лет, но некоторые генетические исследования обнаружили следы раскола неких древних гоминидов на людей и неандертальцев еще 650 000 лет назад. В 2018 году исследователи изучали ископаемые зубы, которые были найдены в двух местах на Аппенинском полуострове. Они никак не могли определить, какому виду гоминидов они принадлежат. Тем не менее, во время исследования обнаружились отличительные черты неандертальского вида. Как показали результаты ДНК, возраст обоих зубов составлял 450 000 лет. Это подтвердило предположение, что раскол на homo sapiens и неандертальцев произошел более полумиллиона лет назад. Точная эпоха, когда люди и неандертальцы стали полностью раздельными видами, остается неизвестной.

3 Неандертальский мальчик В 2010 году останки семилетнего мальчика-неандертальца были найдены среди костей группы из 12 взрослых и детей в пещере Эль Сидрон в Испании. Они погибли 49 000 лет назад. Недавнее исследование останков мальчика показало интересные вещи. Например, он вообще не отличался по росту от современного семилетнего ребенка. Подобное сходство могло быть одной из причин, по которым два вида скрещивались так легко. Хотя уже известно, что у неандертальцев был большой объем мозга, мальчик все еще развивался (объем его мозга составлял 87,5% от среднего объема у взрослой особи). У современного ребенка того же возраста он составляет около 95 процентов. Дети-неандертальцы созревали медленнее, а это предполагает, что взрослы заботились о них и обучали их в течение более длительного времени. Еще одно отличие было обнаружено в позвоночнике мальчика. Его позвонки не все срослись (у современных людей они срастаются в возрасте 4-6 лет).

4 Портные и художники Несмотря на множество открытий, показывающих, что неандертальцы не были жестокими пещерными людьми, их образ как грубых и неуклюжих гоминидов сохраняется и поныне. В 2018 году результаты исследования показали совершенно неожиданную сторону неандертальцев. Оказывается, их руки были вполне приспособлены для такой тонкой деятельности, как пошив одежды и создания предметов искусства. Ученые отсканировали руки современных строителей, художников и даже мясников. Затем исследователи обратили внимание на то, как у них развиты энтезы (соединения сухожилий с костью, которые демонстрируют то, какие мышцы используются больше всего). Для сравнения были проверены и проанализированы руки 12 доисторических людей (как homo sapiens, так и неандертальцев), которые жили около 40 000 лет назад. Только у половины доисторических людей оказались энтезы на большом и указательных пальцах, а это указывает на то, что они занимались тонкой работой. У остальных энтезы были более развиты на большом пальце и мизинце, т.е. они занимались тяжелым трудом. При этом как ни невероятно у всех неандертальцев энтезы показали, что те занимались тонкой работой.

5 Древняя, очень древняя медицина При изучении истории неандертальцев часто забывают об их медицинских навыках. Эти гоминиды существовали в течение тысяч лет, причем небольшими группами, в которых каждый человек, вероятно, считался ценным для группы. Неандертальцы научились выживать только тогда, когда развили свою собственную практику здравоохранения. В 2018 году были изучены останки более 30 неандертальцев, у которых были какие-либо физические проблемы. Что интересно, они все оправились от разных травм в течение своей жизни, и на останках каждого нашли свидетельства того, что эти травмы лечили. Это стало первым убедительным доказательством того, что у неандертальцев была развитая медицинская система. Более того, сейчас исследователи полагают, что целители-неандертальцы даже занимались акушерством.

6 Странное сообщение на камне Несколько десятилетий тому в крымской пещере Киик-Коба исследователи обнаружили останки взрослого неандертальца и ребенка. При повторном обследовании в 2018 году в пещере нашелся кремневый нож со странными 13 метками на его поверхности. Артефакту было около 35 000 лет, и линии на нем явно были сделаны не случайно. Ученые предположили, что неандерталец с довольно неплохо развитыми координацией рук и глазомером использовал несколько остроконечных каменных инструментов для создания зигзагообразных линий. Подобные усилия также требовали большой умственной сосредоточенности. Ученые также пришли к мнению, что этот процесс был слишком трудоемким, чтобы являться обычными каракулями скучающего неандертальца, поэтому узоры могли нести какую-то определенную информацию. Естественно, вряд ли уже кто узнает, что это было за сообщение.

7 Гены, противостоящие гриппу Страшное исследование, проведенное в 2018 году учеными Стэнфордского университета, показало, что современные люди когда-то могли вымереть от гриппа. А спасло их только спаривание с неандертальцами. Сегодня большинство европейцев имеют около 2 процентов неандертальской ДНК. Были исследовали 4500 человеческих генов, которые взаимодействуют с вирусами. Удивительно, но 152 из них были унаследованы от неандертальцев и служили для защиты от гепатита С и современного гриппа А. Когда люди впервые прибыли в Европу, неандертальцы уже в течение тысячелетий жили в этом регионе. Их генетический код уже был хорошо приспособлен для борьбы с инфекционными европейскими заболеваниями. Этого не было у новых иммигрантов, являвшихся выходцами из Африки. Если бы две группы никогда не встретились, людям пришлось бы естественным образом развивать свое сопротивление заболеваниям. Таким образом, они могли вымереть от обычного гриппа.

8 Они охотились группами Около 120 тысяч лет назад погибли два оленя, чьи останки обнаружили в 1988 и 1997 годах в районе Ноймарк-Норд, Германия. Эти кости "поведали" интересные факты о неандертальцах. В 2018 году исследователи проанализировали скелеты и обнаружили, что олени были убиты пещерными людьми. На костях были следы, идентичные отметинам от неандертальских копий. Это заставило предположить, что животные были убиты квалифицированной группой охотников. Если это будет доказано, данный факт несомненно "забьет еще один гвоздь в гроб" теории, что неандертальцы были "глупыми пещерными людьми". Ученые сделали симуляцию охоты подобными копьями, которые бросали в настоящие оленьи скелеты, обернутые баллистическим гелем для имитации мягких тканей. Повреждение костей соответствовало тем, которые были найдены на костях древних оленей.

9 Ребенок, съеденный птицами В польской пещере Ciemna Cave в 2018 году была сделана ужасная находка. Около 115 000 лет назад ребенок неандертальцев умер в возрасте 5-7 лет. Хотя точно неясно, как погиб этот ребенок, его, возможно, убили огромные хищные птицы, которые в доисторические времена представляли огромную опасность. Оказалось, что ребенок действительно был съеден подобной птицей, поскольку на его костях пальцев нашли повреждения, характерные для прохождения через пищеварительный тракт. Также возможно, что что-то другое вызвало смерть ребенка, а птица просто съела его труп.