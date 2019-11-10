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Может ли дежавю предсказать будущее: эксперимент

Может ли дежавю предсказать будущее: эксперимент
17:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Для многих людей состояние дежавю – легкое, несколько жуткое ощущение того, что это уже происходило с ними.

Некоторые люди также считают, что такое положение позволяет предположить, что в реальном времени состоится уже через минуту. Команда американских ученых взялась объяснить такой феномен. Об исследовании пишет Scince Daily и приводит результаты таких состояний в лабораторных условиях. 

Теория предвидения

Энн Клири из Университета штата Колорадо представила научному сообществу теорию, которая раскрывает причины не только ощущение повторения события, то есть дежавю, но и "способности" предвидеть ближайшее будущее.

Предыдущие исследования показывают, что у людей, которые испытывают дежавю, бывают "видения" о том, что должно произойти в ближайшее время.

"К сожалению, в лаборатории они никогда не проявляются", - отмечает исследовательница.

Возможно, виной такому явлению является когнитивная иллюзия, предположила Энн.

Для того, чтобы проверить гипотезу, ученые привлекли к эксперименту добровольцев и попросили их наблюдать за виртуальной сценой на мониторе. Картинка двигалась вправо или влево, а участники должны были сказать, соответствует ли это их предсказаниями.

В следующем эксперименте нужно было оценить, насколько соответствующая виртуальная сцена кажется им знакомым.

Подытожив результаты, ученые обнаружили, что предсказания в состоянии дежавю сильно коррелировались "после ощущением" – люди сообщали, что знают куда будет двигаться картинка, уже после ее движения. 

Знать заранее куда будет двигаться картинка он никак не мог, ведь движение осуществлялись случайным образом.

Когнитивная иллюзия

Ощущение дежавю было особенно сильным в тех случаях, когда участники оценивали сцену как очень знакомую. Но так же как и с предвидением, это ощущение никак не было связанным с реальностью. 

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Иначе говоря, дежавю действовало не только на восприятие будущего, но и ретроспективно меняло оценку будущего.

Если сцена кажется знакомой, это может заставить наш мозг думать, что именно такой ход событий и должен был состояться.

Так как сцена воспринимается такой знакомой, появляется ощущение, что вы знали заранее, что должно произойти, даже если это не так, – объяснила исследовательница.

Следовательно объяснение одно, дежавю – часть большой когнитивной иллюзии.

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Наука, Феномен, Дежавю, Теория.
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