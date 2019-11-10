Ученые предположили, что болезнь Паркинсона появляется в двух различных органах

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Ученые предположили, что у разных людей болезнь зарождается в двух различных органах – мозге или кишечнике. Ученые из Орхусского университета в Дании классифицировали два подтипа заболевания: одно зарождается в мозгу, другое – в кишечнике.

Это означает, что лечение пациентов не может быть универсальным, его нужно адаптировать в зависимости от очага воспаления болезни.

Пока же заболевание остается неизлечимым, а терапия не всегда приносит пользу.

Где начинается болезнь Паркинсона?

Согласно первому подтипу, заболевание возникает в периферической нервной системе кишечника, а уже потом распространяется в мозг.

Второй подтип предусматривает, что болезнь Паркинсона зарождается в мозге и, возможно, привлекает систему обонятельных органов.

"Вероятно, различные типы болезни требуют разных стратегий лечения, отмечает автор исследования", - ученый Пер Боргхаммер.

Также ученые рассказали, что потенциально болезнь можно предотвратить с помощью определенных вмешательств.

В частности, профилактических мероприятий с кишечным микробиомом – прием пробиотиков, трансплантация определенных бактерий.