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Ученые предположили, что болезнь Паркинсона появляется в двух различных органах

Ученые предположили, что болезнь Паркинсона появляется в двух различных органах
21:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости науки:Болезнь Паркинсона – второе по распространению нейродегенеративное заболевание, которое поражает пожилых людей, нарушая их моторные функции...

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    Ученые предположили, что у разных людей болезнь зарождается в двух различных органах – мозге или кишечнике. Ученые из Орхусского университета в Дании классифицировали два подтипа заболевания: одно зарождается в мозгу, другое – в кишечнике. 

    Это означает, что лечение пациентов не может быть универсальным, его нужно адаптировать в зависимости от очага воспаления болезни. 

    Пока же заболевание остается неизлечимым, а терапия не всегда приносит пользу. 

    Где начинается болезнь Паркинсона?

    Согласно первому подтипу, заболевание возникает в периферической нервной системе кишечника, а уже потом распространяется в мозг.

    Второй подтип предусматривает, что болезнь Паркинсона зарождается в мозге и, возможно, привлекает систему обонятельных органов. 

    "Вероятно, различные типы болезни требуют разных стратегий лечения, отмечает автор исследования", - ученый Пер Боргхаммер.

    Также ученые рассказали, что потенциально болезнь можно предотвратить с помощью определенных вмешательств.

    В частности, профилактических мероприятий с кишечным микробиомом – прием пробиотиков, трансплантация определенных бактерий.

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Исследования, Лечение, Болезнь, Ученые, Болезнь Паркинсона, Наука.
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