Гены тихоходки: Ученый рассказал, кто сможет колонизировать Марс

Новости науки:Крис Мэйсон сообщил, что астронавты-близнецы Марк и Скотт Келли смогут колонизировать Марс, благодаря введенным генам тихоходки.

Профессор Медицинского колледжа Уэйл — Корнелл, генетик и физиолог Крис Мэйсон (Chris Mason) — специалист по космической медицине. Он был одним из экспертов, проводивших знаменитый эксперимент с астронавтами-близнецами Марком и Скоттом Келли. Анализ собранных тогда данных еще продолжается, и недавно, выступая на проходившей в Нью-Йорке конференции по генетике человека, Мэйсон сообщил новые результаты этой работы.

По его словам, к публикации готовятся еще семь статей, основанных на «близнецовом исследовании» NASA. В них, в частности, раскрываются новые детали об опасном влиянии космической радиации на ДНК человека, а также рассматриваются возможности защиты от ее действия. В интервью для Space.com Мэйсон рассказал о перспективах генетической модификации, которая могла бы сделать космонавтов более устойчивыми к действию радиации.

Речь идет прежде всего о вмешательстве не в сами гены, а в их «настройку», в эпигенетические маркеры ДНК. Однако существуют и другие, более фантастические возможности. Так, эксперименты показали, что специализированные белки тихоходок, которые связываются с их ДНК и защищают ее от радиации, вполне способны защитить и ДНК клеток человека.

Мэйсон считает, что гены таких белков со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой: «Вопрос не в том, возникнут ли они; вопрос в том — когда», — говорит ученый. Аналогичное искусственное вмешательство в ДНК лишь ускорит и облегчит этот процесс. Впрочем, пока технологии для этого явно не созрели. «Думаю, лет через 20 мы доберемся до того этапа, когда сможем уверенно сказать, что вот теперь-то мы готовы к созданию людей, лучше подходящих для Марса», — добавил Мэйсон.